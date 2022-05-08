Дотримуючись цих порад, збиратимете з яблуні плоди тоннами

Яблука є одними із найбільш популярних і корисних фруктів серед українців. І не дарма — вони смачні, соковиті, корисні та досить бюджетні для гаманця. Та в багатьох це плодове дерево росте під хатою. Як правильно доглядати за ним, щоб зберегти та збільшити врожай, знає садівник Василь Іванюк.⁣

«Я раджу «запустити коріння» та кору яблуні, — радить Василь Іванюк. - Все це зробити досить просто. «Розігріваємо кору» борознуванням. Прорізаємо кору на гілках і стовбурі вздовж деревини однією цілою лінією до самої землі. На гілках — по одній борозні, на стовбурі — дві, з двох боків. Кора стягує стовбур «хомутом» і заважає наростати новій тканині. Відпускаємо «хомут», і стовбур потовщується. Борозни слід замазати глиняною бовтанкою (з добавкою коров'яку, золи, мідного купоросу).

Крім того, забезпечуємо корінню вологу та харчування. Йдеться про приствольні грядки. Висипаємо під стовбур кілька тачок перегною, закриваємо зверху травою і починаємо регулярно поливати деревце.

Вищий пілотаж: кілька разів обприскати дерево Імуноцитофітом, до якого додана сечовина (карбамід) — чайна ложка на відро. Це і стимуляція, і підживлення.

⁣Труїть попелицю! Від неї не тільки листя відвалиться, а й усі плоди посиплються. Можна списувати обсипання листя на кислотні дощі, радіацію і бозна-що, але все одно раз на три тижні труїть попелицю. Водночас цим ви знімете ймовірність того, що весь урожай з'їдять довгоносики та плодожерки".

Старе дерево, за словами садівника, слід виправляти з огляду на характер різних частин: «плакучі» гілки реанімувати, а потужних лідерів — «виховувати». Звичайно, гнути лідерів надто важко, тому просто вкоротіть їх на бічну гілку.

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