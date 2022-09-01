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Баклажани в томаті: ваші рідні будуть здивовані, наскільки це смачно

22:00 1 вересня 2022
баклажани

З вказаної кількості овочів, за словами вінницької кулінарки Ольги Черкевич, вийде дві літрові банки. Замість томатного соусу можна використовувати аджику, тоді закуска буде ще пікантнішою.

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

1 кг помідорів

3 головки часнику

2 ст. л. солі

1 ст. л. оцту

3 ст. л. цукру

Приготування:

Баклажани порізати на грубі кружальця й посолити. Часник обібрати, подрібнити. З помідорів зняти шкірку, подрібнити блендером. Поставити на вогонь, додати часник і варити 10 хв. Баклажани трохи вичавити, додати до томату. Накрити кришкою і тушкувати 20−25 хв., зрідка акуратно помішуючи (баклажани не мають перетворитися на кашу). Коли баклажани стануть м'якими, посолити, додати оцет і цукор. Поварити ще 5 хв. Розлити у стерилізовані банки й закрутити. Перевернути догори дном і закутати до вистигання.

А як приготувати баклажани у медовому маринаді, розповіла кулінарка Наталія Пастушенко.

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