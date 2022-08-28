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«Порцелянові» історії
2 вересня 2022
ЛІКАР
ЛІКАР

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1969
Скульптор: Salvador Furio
Висота: 39 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Один дуже мудрий цілитель (історики припускають, що цією людиною міг бути Авіценна) під час публічної дискусії заявив:

- Найкращі ліки для людини — кохання та турбота.

Хтось із присутніх з сумнівом перепитав:

- А як не допоможе?

- Тоді збільште дозу! — відповів цілитель.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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