2 вересня 2022

Один дуже мудрий цілитель (історики припускають, що цією людиною міг бути Авіценна) під час публічної дискусії заявив:

- Найкращі ліки для людини — кохання та турбота.

Хтось із присутніх з сумнівом перепитав:

- А як не допоможе?

- Тоді збільште дозу! — відповів цілитель.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.