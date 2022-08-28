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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1969
Скульптор: Salvador Furio
Висота: 39 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Один дуже мудрий цілитель (історики припускають, що цією людиною міг бути Авіценна) під час публічної дискусії заявив:
- Найкращі ліки для людини — кохання та турбота.
Хтось із присутніх з сумнівом перепитав:
- А як не допоможе?
- Тоді збільште дозу! — відповів цілитель.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 751 мм