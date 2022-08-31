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Лінивий хачапурі з сиром на сковороді від Лізи Глинської: «швидкий», легкий і дуже смачний

11:40 31 серпня 2022
Лінивий хачапурі з сиром на сковороді від Лізи Глинської: «швидкий», легкий і дуже смачний

Українська кулінарна майстриня Ліза Глінська, яка під час війни вийшла заміж, починала як вишуканий кондитер, проте під час війни регулярно публікує бюджетні рецепти повсякденних ситних страв. Цього разу вона розповіла, як приготувати смачний хачапурі із сиром лише за 10 хвилин.

Потрібні продукти:

  • 150 г борошна (1 склянка);
  • 1 яйце;
  • 250 мл молока (1 склянка);
  • 200 г сиру «Сулугуні»;
  • сіль;
  • вершкове масло.

Етапи приготування страви:

  • натираємо сир на терці;
  • додаємо до молока яйце, муку і сіль;
  • вмішуємо натертий сир, перемішуємо;
  • розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії і обсмажуємо з обох сторін;
  • накриваємо кришкою.

Отриманої кількості тіста буде достатньо для двох хачапурі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати «ліниві» хачапурі на кефірі.

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