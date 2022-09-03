У вівторок, 6 серпня, донецький «Шахтар», який посів перше місце за підсумками недограного сезону в чемпіонаті України, стартує у груповому турнірі Ліги чемпіонів. У першому турі підопічні Ігора Йовічевіча зіграють на виїзді з «Лейпцигом», який в минулого чемпіонаті Німеччини посів четверте місце.

Раніше команди між собою в єврокубках не перетиналися. «Лейпциг» стане 12-ю (!) командою з Німеччини, проти якої «гірники» зіграють на міжнародній арені. Загалом у 26 матчах проти представників бундесліги «Шахтар» має по дев'ять перемог та поразок (при восьми нічиїх), різниця м'ячів — 30:48 не на користь донецького клубу.

На старті сезону «гірники», набравши сім очок після трьох турів, перебувають у лідируючій групі, відстаючи від «Зорі», що йде без втрат, на два пункти. Що стосується «Лейпцига», то підопічні Доменіко Тедеско в чотирьох матчах набрали п'ять очок (1 перемога, 2 нічиї та 1 поразка, м'ячі — 6:5) і поки що розташовуються на 11-й позиції в таблиці.

Букмекери в майбутній зустрічі бачать господарів явними фаворитами. Наприклад, аналітики «Париматч» пропонують поставити на перемогу «Лейпцига» з коефіцієнтом 1,22, на нічию — 6,80, успіх «Шахтаря» оцінюється в 11,50.

У прямій трансляції матч «Лейпциг» — «Шахтар», починаючи з 22:00, покаже на території України відеосервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Груповий етап. 1-й тур

6 вересня (вівторок)

«Лейпциг» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи F, де виступає «Шахтар», шотландський «Селтик» прийме на своєму полі мадридський «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» купив за мільйон футболіста з чемпіонату Бельгії.

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