З Ярмоленком, Малиновським та Зінченком: оголошено склад збірної України на матчі Ліги націй

Тренерський штаб збірної України, яка перемогла в Лізі націй Ірландію (1:0), розгромила Вірменію (3:0) та зіграла з ірландцями внічию (1:1), оголосив список футболістів, котрі готуватимуться до заключних матчів Ліги націй у дивізіоні В — з Шотландією (21 вересня у Глазго і 27 вересня у Кракові) та Вірменією (24 вересня у Єревані).

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, наставник «жовто-синіх» Олександр Петраков у майбутніх іграх розраховує на 25 гравців:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко (всі — «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — «Динамо»), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЕ), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Коваленко («Спеція», Італія);

нападники — Роман Яремчук («Брюгге», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»).

Крім того, до резервного списку збірної потрапили: Артем Бесєдін («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — «Дніпро-1»), Єгор Назаріна («Зоря»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія) та Данило Ігнатенко («Бордо», Франція).

Додамо, що наша національна команда розпочне тренувальний збір 16 вересня у Варшаві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук змінив «Бенфіку» на «Брюгге».

Фото uaf.ua

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