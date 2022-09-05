«Салат з печериць та перцю на зиму»: чудово смакуватиме як гарнір

Цей салат дуже смачний в зимовий час та дуже простий у приготуванні, пояснює кулінарка Валентина Кошова (яка раніше розповіла, як заготовити на зиму домашню томатну пасту). А ще його можна подати до святкового столу — і тоді точно отримаєте компліменти від гостей.

Інгредієнти:

Печериці — 1 кг

Перець болгарський (червоний, жовтий, зелений) — 1 кг

Цибуля ріпчаста — 500 г

Цукор — 200 г

Сіль — 80 г

Оцет (9%) — 150 г

Олія соняшникова — 100 г

Лист лавровий — 2 — 3 шт

Перець запашний — 6 -7 шт

Петрушка

Приготування

Цибулю, перець нарізати соломкою, гриби помити, почистити, якщо великі, то можна розрізати на четвертинки. Приготувати для маринаду оцет, олію соняшникову, сіль, цукор. Все змішати, скласти в каструлю, залити маринадом і варити 15 хв. Маринад пробувати і на свій смак додавати сіль і оцет. На дно банки покласти лавровий листок, перець і гілочку петрушки. Викладаємо в банки салат і ставимо стерилізувати ще на 10−15 хв. Консервуємо та укутуємо банки до повного охолодження.

А як приготувати на зиму салат із перцю й квасолі, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

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