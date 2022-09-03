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«Порцелянові» історії
6 вересня 2022
БИК та ПАСТУШОК
БИК І ПАСТУШОК

Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Час випуску: 1960-і роки
Розміри: 34×18 см та 18×42 см

Із експозиції «Shvets Museum»

Не знаю, чи це так було насправді, тепер це не перевірить вже ніхто, але біографи знаменитого австрійського композитора Франца Йозефа Гайдна описали дивовижну історію появи на світ однієї з найвідоміших його робіт. Сталося це якось. Якось Гайдн, який жив у Відні наприкінці 18-го століття, приймав у себе вдома незвичайного гостя — заможного м'ясника, який виявився любителем та знавцем його творів.

- Маестро, — з неприхованою повагою звернувся до Гайдна гість, — днями відбудеться весілля моєї доньки. Чи не могли б ви скласти до цієї події якийсь гарний менует? До кого ж ще, якщо не до прославленого Гайдна, я міг би звернутися з таким проханням?

Гайдн на подив швидко погодився і пообіцяв через день написати менует. І що ви думаєте, у призначений термін м'ясник з'явився і отримав дорогоцінний подарунок.

А ще за кілька днів Гайдн під вікнами свого будинку почув оглушливі звуки, в яких він насилу дізнався про мелодію нового менуету.

Підійшовши до вікна, композитор побачив біля ґанку чудового бика з позолоченими рогами, а поряд з ним — щасливого м'ясника з дочкою та новоспеченим зятем і цілий оркестр мандрівних музикантів. М'ясник зробив крок уперед і промовив з почуттям:

- Пане, мені здається, що найкращим висловом вдячності за прекрасний менует з мого боку може бути лише найкращий з моїх бугаїв!

Кажуть, що саме з того часу до-мінорний менует Гайдна і став називатися «Менуетом бика»…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш

Олександр ШВЕЦЬ
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