Медовик без випікання у духовці: витончений рецепт смачного торта від Лізи Глінської (відео)
Відома українська кулінарка Ліза Глінська любить балувати чудовою випічкою свою родину. Її рецепти доступні, зрозумілі та завжди актуальні. Ось і зараз Глінська, розуміючи, що під час війни не в кожної господині під рукою є духовка, необхідне кухонне приладдя, запропонувала рецепт торта без випічки.
Медовик з кремом зі сметани, впевнена кулінарка, сподобається багатьом — готується легко, а смак дивовижний.
Тісто для медовика :
150 г цукру (¾ склянки)
100 мл води (½ склянки)
100 г яєць (2 шт.)
100 г меду (3 ст. л)
50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)
130 г сметани (жирністю 10%) (6 ст.л.)
260 г борошна (2 склянки)
6 г харчової соди (6/7 ч. л.)
10 г розпушувача (2 ч. л.)
Сметанний крем:
900 г сметани (жирністю 10%) (4,5 склянки)
100 г яєць (2 шт.)
60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)
120 г цукру (¾ склянки)
60 г вершкового масла (жирністю 62%)
ванільний цукор
Весь процес приготування Ліза Глінська показала у своєму відео.
Нагадаємо, нещодавно Глінська розповіла, як приготувати заварні кільця з вершково-карамельним кремом, запропонувавши простий рецепт тіста.178
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