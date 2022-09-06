Медовик без випікання у духовці: витончений рецепт смачного торта від Лізи Глінської (відео)

Відома українська кулінарка Ліза Глінська любить балувати чудовою випічкою свою родину. Її рецепти доступні, зрозумілі та завжди актуальні. Ось і зараз Глінська, розуміючи, що під час війни не в кожної господині під рукою є духовка, необхідне кухонне приладдя, запропонувала рецепт торта без випічки.



Медовик з кремом зі сметани, впевнена кулінарка, сподобається багатьом — готується легко, а смак дивовижний.

Тісто для медовика :

150 г цукру (¾ склянки)

100 мл води (½ склянки)

100 г яєць (2 шт.)

100 г меду (3 ст. л)

50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)

130 г сметани (жирністю 10%) (6 ст.л.)

260 г борошна (2 склянки)

6 г харчової соди (6/7 ч. л.)

10 г розпушувача (2 ч. л.)



Сметанний крем:

900 г сметани (жирністю 10%) (4,5 склянки)

100 г яєць (2 шт.)

60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)

120 г цукру (¾ склянки)

60 г вершкового масла (жирністю 62%)

ванільний цукор Весь процес приготування Ліза Глінська показала у своєму відео.

Нагадаємо, нещодавно Глінська розповіла, як приготувати заварні кільця з вершково-карамельним кремом, запропонувавши простий рецепт тіста.

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