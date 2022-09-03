7 вересня 2022

Якось туристів з Америки привели в гості до знаменитого рабина Гофеца Хаїма. Побіжно оглянувши скромне його житло, що складалося з однієї кімнати, в якій поруч з низьким диваном стояв дощатий стіл з книгами і два звичайні стільці, туристи слідом за гідом вирушили до міста.

І лише один юнак, на хвилину затримавшись, здивовано запитав:

- Ніяк не можу зрозуміти, адже ви напевно забезпечена людина, а живете ось так … І це все, що у вас є?!

- Так, це все. А ви, коли повертаєтеся до готельного номера, хіба маєте набагато більше?

- Ні, звичайно. Але ж я тут проїздом.

- І я тут проїздом, юначе. І всі ми тут проїздом.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.