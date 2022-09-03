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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2004
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось туристів з Америки привели в гості до знаменитого рабина Гофеца Хаїма. Побіжно оглянувши скромне його житло, що складалося з однієї кімнати, в якій поруч з низьким диваном стояв дощатий стіл з книгами і два звичайні стільці, туристи слідом за гідом вирушили до міста.
І лише один юнак, на хвилину затримавшись, здивовано запитав:
- Ніяк не можу зрозуміти, адже ви напевно забезпечена людина, а живете ось так … І це все, що у вас є?!
- Так, це все. А ви, коли повертаєтеся до готельного номера, хіба маєте набагато більше?
- Ні, звичайно. Але ж я тут проїздом.
- І я тут проїздом, юначе. І всі ми тут проїздом.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 752 мм