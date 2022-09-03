39.84 / 40.67 39.42 / 40.46
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
7 вересня 2022
ПРИРОДА ТА ЖИТТЯ
ПРИРОДА ТА ЖИТТЯ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2004
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось туристів з Америки привели в гості до знаменитого рабина Гофеца Хаїма. Побіжно оглянувши скромне його житло, що складалося з однієї кімнати, в якій поруч з низьким диваном стояв дощатий стіл з книгами і два звичайні стільці, туристи слідом за гідом вирушили до міста.

І лише один юнак, на хвилину затримавшись, здивовано запитав:
- Ніяк не можу зрозуміти, адже ви напевно забезпечена людина, а живете ось так … І це все, що у вас є?!
- Так, це все. А ви, коли повертаєтеся до готельного номера, хіба маєте набагато більше?
- Ні, звичайно. Але ж я тут проїздом.
- І я тут проїздом, юначе. І всі ми тут проїздом.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

Тайсон Ф&#39;юрі

Тайсон Ф'юрі підвівся зі стільця та ефектно «вирубив» суперзірку рестлінгу: момент потрапив на відео

Роксолана Малий з дочкою

В Іспанії затримана росіянка, що в літаку била дівчинку за українську символіку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту