Де і коли дивитися онлайн «Дніпро-1» — АЗ: розклад трансляцій матчу Ліги конференцій

У четвер, 8 вересня, «Дніпро-1», який на старті сезону української прем'єр-ліги розгромив «Динамо» (3:0) та обіграв «Верес» (2:0), проведе у словацькому Кошице номінально домашній матч 1-го туру групового турніру Ліги конференцій проти голландського АЗ (арбітр — Ігаль Фрід із Ізраїлю).

Дніпряни опинилися в Лізі конференцій, не подолавши раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де поступилися кіпрському АЕКу (1:2 вдома та 0:3 на виїзді). Алкмаарці, у свою чергу, пройшли три відбірних раунди турніру, послідовно обігравши боснійський «Тузла Сіті» (1:0 вдома та 4:0 на виїзді), шотландський «Данді Юнайтед» (0:1 у гостях та 7:0 вдома) та португальський «Жіл Вісенте» (4:0 вдома та 2:1 на виїзді).

У черговому турі чемпіонату Нідерландів АЗ, який посів у минулому сезоні чемпіонату Нідерландів п'яте місце та став переможцем плей-оф за право зіграти в Лізі конференцій, розгромив у гостях «Еммен» — 3:0 (Одгорд, 21, де Віт, 27, Райндерс, 34) та з 13 очками після п'яти турів ділить у турнірній таблиці друге місце з «Фейєноордом» (два пункти відставання від «Аякса»).

Для «Дніпра-1» нинішній виступ дебютний у єврокубках, відповідно, раніше ані з АЗ, ані з голландськими клубами зустрічатися не доводилося. А ось алкмаарці часто перетиналися з українськими командами. У протистоянні з «Шахтарем», «Дніпром», «Динамо» (двічі), «Металістом» та «Маріуполем» голландський клуб здобув чотири перемоги, тричі програв та стільки ж разів зіграв унічию (різниця м'ячів — 14:11 на користь алкмаарців) .

У майбутній зустрічі букмекери мало вірять в успіх підопічних Олександра Кучера. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу АЗ приймає з коефіцієнтом 1,53, на нічию — 3,75, на виграш дніпрян — 5,50.

У прямій трансляції поєдинок «Дніпро-1» — АЗ дивіться на території України (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга конференцій. Група Е. 1-й тур

8 вересня (четвер)

«Дніпро-1» — АЗ 22:00 MEGOGO

Ще в одному поєдинку у групі цього ж дня та в цей же час зіграють у Ліхтенштейні місцевий «Вадуц» та кіпрський «Аполлон».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Фенербахче» — «Динамо».

Фото СК «Дніпро-1»

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