Жеребкування груп Ліги конференцій: із ким зіграє «Дніпро-1»

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі слідом за жеребкуванням групового турніру Ліги Європи визначилися склади груп ще одного єврокубку — Ліги конференцій. У цьому турнірі виступить «Дніпро-1», який вилетів із Ліги Європи після поразки від кіпрського АЕКу з Ларнаки в раунді плей-оф кваліфікації.

Підопічні Олександра Кучера, які пропускали стартовий тур УПЛ через зайнятість у кваліфікації єврокубка, виступатимуть у квартеті Е з голландським АЗ «Алкмаар», кіпрським «Аполлоном» та «Вадуцом» із Ліхтенштейну.

Повністю склад груп Ліги конференцій виглядає так:

Група А. «Істанбул Башакшехір» (Туреччина), «Фіорентина» (Італія), «Хартс» (Шотландія), РФС (Латвія).

Група В. «Вест Хем» (Англія), ФКСБ (Румунія), «Андерлехт» (Бельгія), «Сількеборг» (Данія).

Група С. «Вільярреал» (Іспанія), «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль), «Аустрія» (Австрія), «Лех» (Польща).

Група D. «Партизан» (Сербія), «Кельн» (Німеччина), «Ніцца» (Франція), «Словацько» (Чехія).

Група Є. АЗ «Алкмаар» (Нідерланди), «Аполлон» (Кіпр), «Вадуц» (Ліхтенштейн), «Дніпро-1» (Україна) .

Група F. «Гент» (Бельгія), «Мольде» (Норвегія), «Шемрок Роверс» (Ірландія), «Юргорден» (Швеція).

Група G. «Славія» (Чехія), «Клуж» (Румунія), «Сівасспор» (Туреччина), «Балкани» (Косово).

Група H. «Базель» (Швейцарія), «Слован» (Словаччина), «Жальгіріс» (Литва), «Пюнік» (Вірменія).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф раунду Ліги конференцій вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, що стануть третіми у своїх групах Ліги Європи. Переможці груп Ліги конференцій чекатимуть на своїх суперників відразу на стадії 1/8 фіналу. Перші поєдинки групової стадії намічені на 8 вересня, а фінал відбудеться 7 червня 2023-го у Празі на «Еден Арена».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жозе Моуріньо завоював п'ятий єврокубок у кар'єрі, вигравши з «Ромою» Лігу конференцій.

Фото uefa.com

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