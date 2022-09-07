У четвер, 8 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу проведе матч заключного туру групового етапу фінального турніру Євробаскету-2022, що проходить у чотирьох країнах — Грузії, Німеччині, Чехії та Італії.

Підопічні Айнарса Багатскіса після розгрому Великобританії (90:61), важкої перемоги над Естонією (74:73), успіху в поєдинку з Італією (84:73) та попри поразку від Греції (79:99) забезпечили собі вихід до плей-оф турніру, але перемога в майбутньому поєдинку дозволить нашим хлопцям посісти друге місце у групі.

Останнім суперником «жовто-синіх» у групі стане команда Хорватії. Раніше команди зустрічалися між собою шість разів, і у «клітчастих» в активі п'ять перемог за лише одного успіху, у далекому 1997-му, українців.

Букмекери в майбутньому поєдинку також віддають перевагу Хорватії. Наприклад, аналітики «Паріматч» на перемогу «клітчастих» дають коефіцієнт 1,44, успіх України оцінюється в 2,90, на нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 12,0.

У прямій трансляції матч Хорватія — Україна (початок о 15:15) на території нашої країни покаже телеканал Xsport.

Євробаскет-2022

8 вересня (четвер)

Хорватія — Україна 15:15 Xsport

Додамо, що також у рамках ігрового дня у групі С відбудуться матчі Естонія — Греція та Велика Британія — Італія.

Становище команд групи С: 1. Греція — 8 очок; 2. Україна — 7; 3. Італія — 6; 4. Хорватія — 6; 5. Естонія — 5; 6. Велика Британія — 4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Фото fiba.com

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