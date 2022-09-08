«Неймовірна спокуса»: Ектор Гіменес Браво порадував рецептом нової закуски
Любитель експериментів з приготуванням сніданків, відомий колумбійський кулінар Ектор Гіменес Браво залишається вірним собі.
Тепер він вирішив познайомити українців з хумусом — закускою, що готується з бобових. Вона дуже популярна на Сході й подається як холодна закуска чи соус — з лавашем, питою, кукурудзяними чіпсами.
Українців кулінар вирішив здивувати простотою приготування хумуса.
«Якщо знайдете ще простіший, смачніший та корисніший рецепт одночасно — я веду вас на вечерю в БАО! Та він ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і на вечірній келих вина з друзями» — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.
Продукти:
Авокадо — 1 шт
• Тахіні — 30 грам
• Нут — 200 грам
• Кінза — 20 грам
• Часник — 5 грам
• Лайм — 20 грам
• Оливкова олія — 50 мл
• Сіль
Прикраса
• Чилі — 10 грам
• Фундук — 10 грам
Браво вважає, що його за рецептом страва виходить «вдвічі крутішою звичайного гуакомоле і хумуса».
Українцям, схоже, рецепт припав до душі.
«Ой, спокуса яка!», «Немислима спокуса», «Дуже смачний рецепт», «Яке гарне поєднання!», «Це неймовірно смачно», «Вау яка смакота», — пишуть вони у відгуках під постом.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому повернувся до України на початку війни.259
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