«Неймовірна спокуса»: Ектор Гіменес Браво порадував рецептом нової закуски

Любитель експериментів з приготуванням сніданків, відомий колумбійський кулінар Ектор Гіменес Браво залишається вірним собі.



Тепер він вирішив познайомити українців з хумусом — закускою, що готується з бобових. Вона дуже популярна на Сході й подається як холодна закуска чи соус — з лавашем, питою, кукурудзяними чіпсами.



Українців кулінар вирішив здивувати простотою приготування хумуса.



«Якщо знайдете ще простіший, смачніший та корисніший рецепт одночасно — я веду вас на вечерю в БАО! Та він ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і на вечірній келих вина з друзями» — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.

Продукти:

Авокадо — 1 шт

• Тахіні — 30 грам

• Нут — 200 грам

• Кінза — 20 грам

• Часник — 5 грам

• Лайм — 20 грам

• Оливкова олія — 50 мл

• Сіль



Прикраса

• Чилі — 10 грам

• Фундук — 10 грам



Браво вважає, що його за рецептом страва виходить «вдвічі крутішою звичайного гуакомоле і хумуса».

Українцям, схоже, рецепт припав до душі.

«Ой, спокуса яка!», «Немислима спокуса», «Дуже смачний рецепт», «Яке гарне поєднання!», «Це неймовірно смачно», «Вау яка смакота», — пишуть вони у відгуках під постом.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому повернувся до України на початку війни.

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