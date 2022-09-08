Україна програла Хорватії з «потрібним» рахунком на Євробаскеті-2022: відеоогляд матчу

У четвер, 8 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка перемогла у групі Великобританію (90:61), Естонію (74:73), Італію (84:73), а також поступилася Греції (79:99), провела заключний матч групового етапу фінального турніру чемпіонату Європи, який з 1 по 18 вересня проходить у Польщі та Словенії. Суперником підопічних латвійського фахівця Айнарса Багатскіса стала 13-та збірна європейського рейтингу Хорватія («жовто-сині» — на 16-й позиції).

Хорватія — Україна — 90:85 (21:21, 24:21, 22:25; 23:18)

Україна: Герун (21), Близнюк (16), Михайлюк (14), Санон (11), Бобров (8), Лень (6), Лукашов (5), Пустовий (4), Зотов (0), Сидоров (0), Скапінцев (0), Ткаченко (0).

Обидві команди заздалегідь забезпечили собі вихід до плей-оф і в очному протистоянні лише визначали, які місця займуть за підсумками групового етапу. Першу чверть наші хлопці провели проти срібних призерів Олімпіади-1992 та бронзових призерів ЧС-1994 на рівних, свідченням чого став нічийний результат — 21:21.

У другій 10-хвилинці хорвати спіймали кураж у кидках з-за триочкової зони, але «жовто-сині» не відпустили суперника далеко у відрив, і в підсумку на велику перерву команди пішли за переваги «клітчастих» у три очки — 42:45.

У третій чверті підопічним Айнарса Багатскіса вдалося вирівняти становище — 69:69, а в заключній 10-хвилинці взагалі повести в рахунку в чотири бали. Ось тільки довести поєдинок до перемоги «жовто-синім» не вдалося — фінальна сирена зафіксувала рахунок 90:85 на користь «клітчастих». Утім, у разі перемоги Італії над Великою Британією пізно ввечері наші хлопці за додатковими показниками випередять і апеннінців, і хорватів, вийшовши з другого місця до плей-оф.

Найрезультативнішим баскетболістом української збірної став Володимир Герун із 21 очком. У хорватів найвлучнішим виявився Боян Богданович — 27 пунктів.

В інших поєдинках ігрового дня у групі С Естонія зіграє з Грецією, а Велика Британія зустрінеться з Італією.

Положення команд: 1. Греція — 8 очок (4 матчі, різниця м'ячів — +44); 2. Хорватія — 8 (5, +20); 3. Україна — 8 (5, +16); 4. Італія — 6 (4, +11); 5. Естонія — 5 (4, +7); 6. Велика Британія — 4 (4, -98).

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу виходять по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів. Збірні із групи С зіграють у першому раунді плей-оф із представниками групи D, де виступають Польща, Ізраїль, Сербія, Чехія, Фінляндія та Нідерланди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна з найкращим результатом в історії залишилася без півфіналу ЧС з волейболу.

Фото Fiba. basketball

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