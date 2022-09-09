Замочіть буряки у солі — і вони лежатимуть аж до весни

Справжні господарі завжди дбають про максимальне збереження врожаю капусти, картоплі, яблук та інших овочів і фруктів. Віталій Поймало з Вінниччини перед закладанням на зимове зберiгання червоних буряків радить «викупати» їх в соляному розчинi. За його словами, пiсля такої купелi коренеплоди добре зберiгаються аж до весни.

«Беру кiлограм солi на 5 — 6 лiтрiв води кiмнатної температури. Сiль треба ретельно розмiшати та вилити рiдину у велику пластмасову миску. Буряки занурюю на 5 — 7 хвилин, не бiльше. Потiм виймаю їх та кладу на стару полотнину, щоб просохли. Найкраще буряки „викупати“ ввечерi, а вранцi вже можна їх сухими складати в ящики та виносити в погрiб».

Після соляної купелі буряки не вражає гниль, вони чудово зберігаються аж до весни за умови, що погріб сухий і добре провітрюється.

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