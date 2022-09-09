Хет-трик бразильця Таллеса «поховав» лідера УПЛ «Зорю» у Львові: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 9 вересня, матчем на львівському стадіоні «Україна» між «Рухом» та лідером чемпіонату країни луганською «Зорею», яка сенсаційно перемогла минулими вихідними «Динамо», стартувала програма 4-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 4-й тур

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 3:1 (Таллес, 41, 49, з пенальті, 62 — Русин, 55). Юніорські склади — 2:1.

Якщо «Рух» білоруського фахівця Леоніда Кучука, який віддав в оренду бельгійському «Кортрейку» захисника Сича, до зустрічі з лідером програв усі три стартові матчі чемпіонату країни («Металісту» — 1:2, «Колосу» — 0:2 та «Шахтарю» — 0:1), то «Зоря» голландця Патріка ван Леувена вийшла на поєдинок у статусі єдиної команди УПЛ, яка набрала дев'ять очок із дев'яти.

Але тягар лідерства виявився для гостей важким, і на львівській землі луганчанам довелося несолодко. На хет-трик бразильця Таллеса (перше взяття воріт — 500-й м'яч, пропущений «Зорею» на полях суперників в УПЛ!) луганчани відповіли лише результативним ударом головою Русина.

До речі, успіх у матчі з лідером не лише приніс львів'янам перші очки у сезоні, а й допоміг команді Леоніда Кучука відправити на останнє місце у турнірній таблиці «Динамо».

Становище команд:

1. «Зоря» — 9 очок (4 матчі);

2. «Металіст» — 7 (3);

3. «Колос» — 7 (3);

4. «Шахтар» — 7 (3);

5. «Дніпро-1» — 6 (2);

6. «Олександрія» — 6 (2);

7. «Верес» — 6 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (3);

9. «Рух» — 3 (4);

10. «Інгулець» — 2 (3);

11. «Чорноморець» — 2 (3);

12. «Львів» — 1 (2);

13. «Кривбас» — 1 (3);

14. «Минай» — 1 (2);

15. «Ворскла» — 0 (3);

16. «Динамо» — 0 (2).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»).

У 4-му турі УПЛ також зіграють: 10 вересня — «Кривбас» — «Верес», «Шахтар» — «Чорноморець»; 11 вересня — «Дніпро-1» — «Металіст 1925», «Колос» — «Металіст», «Динамо» — «Львів»; 12 вересня — «Ворскла» — «Олександрія», «Інгулець» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» вилетіла з єврокубків, поступившись у Лізі конференцій румунській «Університаті».

Фото ФК «Рух»

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram