Після того, як у Міжнародному комітеті Червоного Хреста визнали, що не можуть отримати доступ до українських полонених, про це заявили і в Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляє «Рейтер», голова місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що доступ до полонених не дає росія і що міжнародна організація має підтвердження, що «деякі з них піддавалися тортурам і жорстокому поводженню, які можуть бути прирівняні до військових злочинів».

«російська федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка знаходиться під її окупацією», — зазначила вона і додала: «Це тим більше тривожно, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які перебувають під владою росії або перебувають у озброєних. силах росії, або пов'язаних з нею озброєних угруповань, зазнавали тортур і жорстокого поводження».

Вона, зокрема, згадала про «ритуал привітання», коли полонених змушують бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко б'ють їх, коли вони входять до закладів. Команда Богнер також отримала інформацію про українських полонених, які страждають на інфекційні захворювання, у тому числі гепатит А і туберкульоз, у виправній колонії в Оленівці.

Представниця ООН на брифінгу в Женеві закликала росію звільнити з гуманітарних міркувань чотирьох вагітних військовополонених жінок, які перебувають у підконтрольних росії районах України.

Нагадаємо, що влітку цього року рашисти влаштували теракт в Оленівці, де у колонії перебували українські полонені, у тому числі й ті, хто захищав Маріуполь на «Азовсталі». Тоді загинуло понад 50 українців, а понад 70 полонених було поранено.

Фото Pixabay

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