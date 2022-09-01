Доступу до полонених немає: Червоний Хрест ще раз розписався у своєму безсиллі

Під час виводу українських бійців — захисників «Азовсталі» — Міжнародний комітет Червоного Хреста задокументував особисті дані близько 1800 людей. Представникам цієї організації так і не вдалося відвідати воїнів, боронивших Маріуполь.

Як передає «Укрінформ», про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві. За його словами, МКЧХ сприяв безпечному виходу українців з території «Азовсталі» при взаємодії з українською стороною та росіянами.

«Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей», — зауважив він.

За словами Мардіні, наразі представникам організації вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених з обох сторін. «Ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями», — додав він. Втім, у МКЧХ не знають точної кількості військовополонених.

У той же час пан Мардіні не став розповідати про умови утримання тих, кого змогли відвідати представники МКЧХ, посилаючись на конфеденційність такої інформації: «Якби ми про це говорили, нам би не давали жодного доступу. Саме тому ми не можемо розказати, що бачили. Але я можу сказати, що коли ми відвідуємо військовополонених і бачимо проблеми, наша мета — поліпшити умови їх утримання і змінити ставлення до них на краще».

Нагадаємо, що після теракту в Оленівці, де у колонії утримувалися «азовці», Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українських захисників, які вийшли з «Азовсталі» в Маріуполі і потрапили в російський полон — організація виступала в ролі «нейтрального посередника» для безпечного виходу військових.

Фото з Вікіпедії

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