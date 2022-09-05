40.17 / 41.22 39.88 / 41.14
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
10 вересня 2022
БОЛОТНІ ЧАПЛІ
БОЛОТНІ ЧАПЛІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1972
Скульптор: Antonio Ballester
Розмір: 39×31 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Ближче надвечір на водопій прийшов ослик. Звичайний сіренький віслючок, на перший погляд, нічим не відрізнявся від більшості своїх родичів. Він зупинився біля краю води, але пити її не став. Шумна зграя прибережних качок, залишивши водопій, залишила по собі такий бруд, що, незважаючи на спрагу, що мучила його, ослик вирішив відійти вбік і почекати, поки вода хоча б трохи відстоїться та очиститься від попередніх відвідувачів водопою.

Підійшовши якийсь час до берега, ослик виявив, що вода ще не стала настільки чистою, щоб можна було нею напитися, і знову відійшов убік.

- Мамо, чому він так поводиться? — спитала маленька чапля, що стала разом з батьками мимовільним свідком цієї дивної сценки. — Він уже двічі підходив до води, але пити її так і не став.

- Це тому, — відповіла чапля-мама, — що віслюк швидше помре від спраги, але до каламутної води не торкнеться. Буде терпляче чекати, доки вода не очиститься та не стане прозорою.

- Ну, до чого він упертий!

— Ні, дитино, він не так упертий, як терплячий. Ослик готовий довго переносити всі тяготи та випробування, що випадають на його долю. А впертим його називають лише ті, кому самим не вистачає витримки та терпіння.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

Повня

Горіховий повний місяць — 2022: що не можна і що обов'язково потрібно зробити 10 вересня

обробка

Обробляємо смородину від шкідників восени: які три препарати застосувати

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту