«Пощастило чоловіку-щасливчику»: Анна Саліванчук порадувала рецептом смачного салату з телятини

Зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук любить балувати свою сім'ю стравами власного приготування. Часто актриса вдосконалює вже звичні рецепти, тому вони стають дуже популярними. Днями Анна запропонувала своїм передплатникам приготувати цікавий салат.

Салат з телятиною Продукти:

- телятина

- огірки

- помідори

- листя салату, на ваш вибір

- перець

- авокадо

- пармезан

- кунжут Соус:

- мед

- французька гірчиця

- оливкова олія

- бальзамічний оцет

- сік лимона

Весь процес можна переглянути на відео.

Коментатори не поскупилися на похвалу. Вони пишуть, що люблять кулінарну рубрику Анни, її рецепти завжди чудові, все продумано до дрібниць. Страви виходять навіть кращими за ресторанні. Вважають, що чоловікові актриси пощастило з такою чудовою господинею.

Нагадаємо, рецепт котлет по-київськи від Анни Саліванчук дуже сподобався нашим читачам.

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