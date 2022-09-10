Гарбузово-апельсинове варення: приготуйте корисну смакоту для зимових чаювань

За словами кулінарки Ніни Зубко, найкраще використовувати гарбуз подовгастої форми оранжевого кольору. Саме варення надзвичайно ароматне завдяки апельсину.

Інгредієнти:

1 кг гарбуза,

1 апельсин,

200 г цукру,

1 ст. л. лимонної кислоти.

Приготування:

Гарбуз очистити від шкірки, порізати на тоненькі скибки будь-якої форми. Теж саме робимо з апельсином. Додаємо цукор та лимонну кислоту, перемішуємо та залишаємо на добу. Потім варимо 5 хв., накладаємо в стерилізовані банки та закатуємо кришками.

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