Військовим лікарняний не оплачується: у соцстраху пояснили чому

Наймані працівники, підприємці, фермери і самозайняті особи у разі настання страхового випадку отримують від Фонду виплати, допомоги, медичні і соціальні послуги, але для військовослужбовців діють інші норми на випадок тимчасової втрати працездатності.

Як пояснюють у Фонді соціального страхування України, їм не нараховується та не виплачується допомога за лікарняними, натомість на час хвороби зберігається грошове забезпечення та передбачені додаткові виплати на час воєнного стану.

Військовослужбовцям ЗСУ, які отримали ушкодження чи захворіли, виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванні на лікуванні в лікарняних закладах і у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (відпустці за станом здоров’я).

Виплата грошового забезпечення здійснюється на підставі наказу керивника. Одже електронний лікарняний, який може бути автоматично сформований для військовослужбовця, не потребує опрацювання — за ним не потрібно проводити розрахунки та подавати заяву до Фонду соціального страхування України.

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Також на час воєнного стану військовослужбовці, які у зв’язку із пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаються до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тисяч гривень, включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу до іншого. Це ж стосується військовослужбовців, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.

Додаткова виплата передбачена для військовослужбовців, які знаходяться на стаціонарному лікуванні з інших причин — 30 тисяч гривень (пропорційно із розрахунку на місяць). Порядок виплати грошового забезпечення не залежить від місця лікування військовослужбовця — будь то військові, цивільні чи закордонні заклади охорони здоров’я.

Деталі щодо грошового забезпечення військовослужбовців можна уточнити на гарячій лінії Департаменту фінансів Міністерства оборони України: (044) 271−35−59.

Раніше у Державній службі з питань праці роз'яснили положення законодавства щодо оплати лікарняних робітникам під час простою підприємства, яке не може функціонувати під час воєнного стану.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ

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