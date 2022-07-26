«Часто перевертати», «використовувати цеглину замість дошки» та інші секрети збільшення врожаю кавунів без хімічних добрив (відео)

Любителі «врожаю без хімії» активно пропагують способи вирощування та збільшення врожаю томатів, огірків та інших городніх культур.

Але, як виявилося, так само без шкідливих речовин можна допомагати зростанню та дозріванню на дачній ділянці кавунів та інших баштанних.

Наприклад, процес дозрівання кавунів у природних умовах займає 30 днів із моменту появи зав'язі (якщо мова йде про великоплідні сорти — до 45 днів). В спекотне і сухе літо формування і зростання проходить помітно швидше.

Для прискорення дозрівання кавунів можна застосувати кілька нехитрих лайфхаків.

1. Почніть перевертати плоди, підставляючи сонцю новий бік, підклавши дошку чи інший матеріал. Головне не пошкодити плодоніжку.

2. Якщо замість дошки підкласти під кавун цеглу, дозрівання піде швидше. Справа в тому, що вдень глина нагріватиметься, а вночі віддаватиме тепло.

3. Не забувайте прищипувати батоги і вчасно видаляти зайві квіти та плоди. При цьому не варто розраховувати, що встигнуть визріти усі зав'язі. Замість того, щоб отримати багато дрібних напівзрілих кавунів, краще виростити один, але стиглий. Обриваючи листя, пам'ятайте, що на одну зав'язь залишають 5−6 листів, але так, щоб вони не створювали тіні.



Як правильно прищипувати та формувати кавуни, поділилися автори youtube-каналів.

Автори ще одного каналу радять прискорити зростання «земляних ягід» за допомогою калійних добрив, для приготування яких використовується зола.

У будь-якому випадку, рішення про те, застосовувати «хімію» або ж «безпечні» способи вирощування кавунів — за самим дачником.

Нагадаємо, раніше городники розповіли, як у рази збільшити врожай томатів за допомогою звичайного аптечного йоду.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter