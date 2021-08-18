Чому штам «Дельта» погіршує травлення, як приймати вітаміни та чим небезпечний надлишок кавуна в раціоні: відповідає дієтолог

дієтолог, терапевт Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України Юлія Поворознюк. Щедрий серпень для багатьох людей затьмарений тим, що вони, перехворівши COVID-19 ще взимку або навесні, наслідки відчувають і понині . Вже починає господарювати новий штам — «Дельта» , який до всього погіршує травлення, викликаючи діарею, дискомфорт і важкість у животі. Коли хворому потрібна екстрена допомога? Як приймати вітаміни та мікроелементи? Чим небезпечний надлишок кавуна в раціоні? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«Штам» Дельта «прицільно б'є по органах травлення»

— Здрастуйте, Юлія Петрівна! Вас турбує Ірина з Києва. Лікарі кажуть, що штам коронавірусу «Дельта» більш небезпечний. А чим?

— Він більше заразний, швидше виникають симптоми, розвивається пневмонія — приблизно на п'ятий день, і її перебіг важчий. Перші випадки зараження штамом «Дельта» підтверджені в Україні в кінці липня.

— Що робити, якщо раптом виникнуть нестримна діарея, блювота?

— Слід враховувати інші симптоми: кашель, нежить, сльозотеча, задишка, сатурація. Якщо яскраво виражений інтоксикаційний синдром, зневоднення через рясні блювоти та часті діареї, потрібно лікування у стаціонарі, де поставлять крапельниці, щоб відновити втрату рідини, проконтролюють сатурацію.

— Валерія з Коростеня Житомирської області. Чоловік переніс COVID-19 на початку зими, але й досі болять суглоби. Які ще наслідки коронавірусної інфекції?

— У постковідного синдрому (його ще називають long-COVID) багато симптомів. Одних, як і вашого чоловіка, турбують суглоби: ломота, набряклість, мігруючий біль. У інших вірус може спровокувати розвиток антифосфоліпідного синдрому: підвищене згортання крові призводить до запалення судинної стінки — васкуліту. Кров згущується, тромбоцити підвищуються, зростає Д-димер — маркер тромбоутворення.

Якщо у людини був синдром роздратованого кишківника (СРК), то вірус може його посилити, привести до появи крові в калі. Дослідження довели, що страждає і підшлункова залоза: може виникнути аутоімунний цукровий діабет. Уражаються жіночі статеві органи: знижується кількість повноцінних яйцеклітин, жінці важче завагітніти. Часто загострюється ендометріоз — розростання тканини матки. Вірус атакує і нервову систему, мозок, викликаючи ряд симптомів, серед яких панічна атака.

— Світлана з Ірпеня Київської області. Перехворіла на COVID-19 у лютому. Уже місяці три сильно випадає волосся, шаруються нігті. Це наслідки хвороби?

— Можливо. Їжа погано розщеплюється та всмоктується, адже COVID-19 провокує запалення слизової шлунка, дванадцятипалої кишки та кишківника. Через недостатнє всмоктування людина недоотримує корисні білки, жири і вуглеводи, вітаміни, мікроелементи. Вам потрібно обстежитися. Лікар, враховуючи результати аналізів, розпише приблизний раціон, порекомендує ліки, що покращують відтік жовчі, а також клітковину, пробіотики, вітамін D, цинк, вітаміни групи В та інші препарати. Слід визначити рівень амінокислоти гомоцистеїну. Якщо він підвищений, то, крім випадіння волосся і неврологічних симптомів, страждають судини — пошкоджуються їх стінки й особливо вистилання (ендотелій).

— Зоя Миколаївна, 67 років. У мене проблеми зі щитоподібною залозою, судинами головного мозку. Хочу зробити щеплення від коронавірусу. Що скажете?

— Можете, якщо ваші захворювання не в гострій фазі. Ви в групі ризику за віком і станом здоров'я, а вакцинація, якщо заразитеся, дозволить перехворіти легко. Але після щеплення першою дозою бажано мінімум тиждень берегтися — менше контактувати з іншими людьми, носити маску, бо імунітет знижується, і можна захворіти. Перша вакцинація зменшує ризик захворювання на 30 відсотків, друга — на 70.

Обстеження при постковідному синдромі Загальний аналіз крові, біохімія печінки та нирок, коагулограма, Д-димер, тиреотропний гормон (ТТГ), вітамін D, феритин, гомоцистеїн.

«Цинк зміцнює імунітет, а вітамін С захищає від застуди»

— Лілія із міста Черкаси. Всією сім'єю перехворіли на коронавірусну інфекцію, і батьки погано себе почувають до цього часу. Сімейна лікарка призначила їм добавки з вітаміном D, цинком, а вітамін С сказала приймати з початком осені. Це правильно?

— Взагалі так. Бажано хоча б два рази на рік перевіряти рівень вітаміну D (у жовтні та квітні) і намагатися тримати його на середньо-верхній межі норми. Приймати влітку менше, взимку — більше, а середні дози — навесні та восени.

Цинк вкрай важливий для імунітету, але його вироблення в організмі з віком знижується. Виникають слабкість, діарея, проблеми з кишківником, висипання на шкірі, лупа, молочниця. Цинку багато в устрицях, червоному м'ясі, горіхах, насінні, паростках пшениці. Але… Хто часто їсть устриці? Та й червоне м'ясо кожен день небажане: воно погано переробляється, особливо в літньому віці, стимулює процеси окислення. У людини може виникати здуття живота, тяжкість, а головне — збільшиться ризик розвитку раку, підвищиться рівень гомоцистеїну, що погано для серця й судин. Тому літнім людям рекомендується з'їдати по 90−100 грамів червоного м'яса не частіше, ніж два-три рази на тиждень, і не ввечері — щоб не навантажувати нирки.

У холодну пору року треба приймати вітамін С, щоб рідше застуджуватися. Влітку він не потрібен, якщо щодня з'їдати 200−300 грамів ягід і фруктів. Наприклад, вранці -150 грамів чорниці, в обід 150 грамів дині. Більше не варто, особливо якщо кишківник чутливий: через велику кількість фруктози починаються здуття, бурління, діарея (виробляється мало ферментів).

Корисно щодня їсти 300−400 грамів овочів: огірків, помідорів, солодкого перцю, капусти, зелені. Людям з чутливим кишківником або тим, у кого він став таким після атаки коронавірусу, потрібна невелика разова доза овочів: на сніданок один огірок, в обід — помідор, до вечері — зелений салат і огірок.

— Дзвонить Марина з Чугуєва Харківської області, 49 років. Зараз багато говорять про інтервальне голодування: між вечерею та сніданком повинно пройти 14, а краще — 16 годин. Мовляв, худнеш, і організм краще засвоює їжу. Це так?

— Якщо ви довгий час харчувалися по-іншому і раптом вирішили сісти на інтервальне харчування, то може різко знизитися рівень цукру в крові. Це погано: підвищиться тиск, почастішає пульс (тахікардія), прийде безсоння. Людині, у якої хронічні захворювання компенсовані, можна спробувати інтервальне голодування, але снідати слід о дев'ятій-десятій годині ранку, а останнє приймання їжі повинно бути до 18 години. Якщо пізніше, то вироблення інсуліну знижується, як і секреція шлунково-кишкового тракту, нирок. У того, хто багато з'їсть за вечерею, особливо у вісім-дев'ять годин вечора, їжа буде застоюватися, провокуючи порушення травлення.

Важливо знати Слід два рази на рік (бажано у міжсезоння) перевіряти рівень вітаміну D і за погодженням з лікарем приймати його круглий рік.

«Не варто об'їдатися кавуном — максимум 300 грамів на день»

— «ФАКТИ»? Це Римма, киянка. Подруги сідають на кавунову дієту, але вона ж не всім підходить?

- Як зазвичай людина їсть кавун? Чи не 100−150 грамів, а пів кілограма і більше. Накидатися на кавуни не можна. У них багато фруктози, і може підскочити цукор, початися загострення подагри — запалитися і хворіти суглоб великого пальця ноги, вирости рівень сечової кислоти, холестерину, жирів (тригліцеридів). Кавунова дієта зовсім не підходить людям з метаболічним синдромом.

Кавун — відмінний десерт. Після сніданку і обіду (тільки не ввечері) можна з'їсти 150 грамів. Будь-які фрукти намагайтеся їсти до 16 годин. Кислими ягодами (чорницею, малиною, смородиною, аґрусом) можна поласувати і ввечері, але не пізніше 18 годин. Наприклад, корисні три столові ложки смородини на десерт після вечері.

— А якою повинна бути вечеря?

— Вечеряти слід не менше, ніж за чотири години до сну. Обсяг їжі — до 400 грамів. Приклад гарної вечері: 150 грамів овочевого рагу (картопля, баклажани, перець, помідори, кабачки в маслі), дві рибні котлети або запечена риба. Можна омлет або два яйця некруто. І свіжі овочі: огірки, помідори, зелень зі столовою ложкою оливкової олії.

— Оксана з Миколаєва, 59 років. В молодості худла легко, але з віком скинути кілька кілограмів не вдається. Чому тримається вага?

- Ви в менопаузі, і худнути важче, адже з'являються гормональні зміни в яєчниках, щитоподібній залозі, надниркових залозах. Для початку раджу вам перевірити ключові показники — рівень інсуліну, тиреотропного гормону (ТТГ), індекс HOMA — співвідношення інсуліну та глюкози.

Корисно вести харчовий щоденник, записуючи все, що з'їли за день. Такий аудит протягом тижня виявить похибки в харчуванні. Намагайтеся уникати перекусів, фрукти їжте в першій половині дня. Бажано виключити здобу, солодощі, печиво, цукерки (дозволяється 25 грамів чорного шоколаду в першій половині дня). Харчуйтеся повноцінно. Наприклад, на сніданок — два шматочки хліба, два яйця некруто, огірок і ягоди. В обід — суп або борщ можна доповнити хлібом з салом (для ситості). Якщо сильно урізати калорії, то схуднути неможливо: при найменшій похибці-слабинці організм буде запасатися. На вечерю — овочеве рагу, салат зі свіжих овочів з оливковою олією, риба.

Увечері гуляйте на свіжому повітрі в зручному темпі 30−40 хвилин. М'язам, щоб сприймати інсулін, потрібна фізична активність. Щодня приділяйте увагу шийно-комірцевій зоні та грудному відділу хребта: робіть легкі вправи протягом 15−20 хвилин.

Висипайтеся. Якщо людина недоспала або сон був уривчастим, з частими пробудженнями, знижується вироблення мелатоніну і піднімається рівень гормону кортизолу. Він руйнує м'язи і пускає в кров глюкозу: виникає стресова гіперглікемія, через яку буде підскакувати інсулін. Уникайте стресів: якщо людина часто нервує, то схуднути не вдасться — стресові гормони підтримують високий рівень глюкози.

Як схуднути у зрілому віці Харчуватися три рази на день, без перекусів.

Вечеряти не пізніше 18 годин.

Фрукти їсти у першій половині дня.

Виключити солодощі: цукерки, печиво, здобу.

Добре висипатися.

Більше гуляти і робити зарядку.

Менше нервувати.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» уролог Олена Князьська розповіла, чому загострюється простатит після COVID-19, за якими ознаками виявити запалення сечового міхура та як вилікувати хронічний цистит.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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