«Шахтар» завдяки рикошету на 96-й хвилині вирвав перемогу у «Чорноморця»: відеоогляд матчу

У суботу, 10 вересня, матчами у Києві та Львові продовжилася ігрова програма 4-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 4-й тур

10 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Швед, 74, Очеретько, 90+6 — Брагару, 9). Юнацькі склади — 3:1.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Джурасек (Судаков, 64), Бондаренко (Сікан, 64), Зубков (Очеретько, 64), Петряк (Траоре, 46), Швед (Тейлор, 90) .

Донецький клуб підходив до поєдинку в чудовому настрої після сенсаційної перемоги над «Лейпцигом» (4:1) на старті групового турніру Ліги чемпіонів. Будучи явним фаворитом, «гірники» проте вже на старті матчу пропустили — Брагару отримав м'яч на лівому кутку штрафного майданчика, прибрав суперника та класним ударом пробив у дальній кут.

Зважаючи на все, такий розвиток подій став несподіванкою для «гірників», оскільки нічого особливо вигадати вони так і не спромоглися до перерви. На другий тайм Ігор Йовічевіч випустив таранного форварда Траоре, і моменти почали виникати біля воріт «моряків». Утім, зрівняти рахунок «Шахтарю» вдалося без допомоги буркінійського бомбардира — Михайличенко виконав м'який навіс із лівого флангу, і ніхто із захисників не завадив Шведу точно пробити головою.

Не варто було сумніватися, що «гірники» будуть продовжувати тиснути. Щоправда, хвилини минали, а створити нічого не вдавалося. Здавалося, що матч так і завершиться внічию, але на шостій (!) компенсованій хвилині Очеретько зважився на удар відчаю з-за меж штрафного майданчика, м'яч зачепив ногу Траоре, дезорієнтувавши воротаря, та залетів до сітки воріт.

Таким чином, «Шахтар» продовжив свою безпрограшну серію в УПЛ до 19 матчів та піднявся на вершину турнірної таблиці.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Дахновський, 28). Юнацькі склади — 1:1.

«Кривбас» підходив до поєдинку, маючи за плечима невтішну серію без забитих м'ячів у чемпіонаті із 283 хвилин. У підсумку підопічні Юрія Вернидуба продовжили її до 373-х, а наставник криворіжців, як і раніше, не може відсвяткувати першу перемогу з новою для себе командою. Більше того, «Кривбас» залишається єдиною командою в УПЛ без забитих м'ячів зі старту сезону.

9 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 3:1 (Таллес, 41, 49, з пенальті, 62 — Русін, 55). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 10 очок (4 матчі);

2. «Зоря» — 9 (4);

3. «Верес» — 9 (4);

4. «Металіст» — 7 (3);

4. «Колос» — 7 (3);

5. «Дніпро-1» — 6 (2);

6. «Олександрія» — 6 (2);

8. «Металіст 1925» — 5 (3);

9. «Рух» — 3 (4);

10. «Інгулець» — 2 (3);

11. «Чорноморець» — 2 (4);

12. «Львів» — 1 (2);

13. «Кривбас» — 1 (4);

14. «Минай» — 1 (2);

15. «Ворскла» — 0 (3);

16. «Динамо» — 0 (2).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мішнєв, Назарій Русін (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»).

У 4-му турі УПЛ також зіграють: 11 вересня — «Дніпро-1» — «Металіст 1925», «Колос» — «Металіст», «Динамо» — «Львів»; 12 вересня — «Ворскла» — «Олександрія», «Інгулець» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Шахтаря» та збірної України Геннадій Зубов знайшов роботу в росії.

Фото ФК «Шахтар»

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