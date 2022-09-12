Закарпатський «Минай» перервав серію без перемог, що тривала більше року: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 12 вересня, матчами в Минаї та Петровому завершилася ігрова програма 4-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 4-й тур

12 вересня (понеділок)

«Ворскла» (Полтава) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:3.

«Ворскла» під керівництвом Віктора Скрипника, який проводив свій 80-й матч на чолі різних українських клубів в УПЛ, як і раніше, чекає на першу перемогу в сезоні. І хоч у поєдинку з «Олександрією» полтавці не програли, але це не допомогло їм залишити останнє місце в турнірній таблиці.

«Інгулець» (Петрове) — «Минай» — 1:2 (Козак, 90+1 — Твердохліб, 18, Хахльов, 60). На 89-й хвилині вилучений Бандура («Минай»). Юніорські склади — 2:2.

Востаннє «Минай» перемагав у вищому дивізіоні країни 31 липня минулого року, коли в першому турі сезону-2021/2022 обіграв удома «Олександрію». Після цього закарпатці не могли здобути три очки в одному матчі протягом 19 поєдинків (8 нічиїх та 11 поразок). Зрештою, невтішну для себе серію підопічним Володимира Шарана вдалося перервати у Петровому, незважаючи на те, що наприкінці зустрічі гості залишилися в меншості після вилучення воротаря Бандури.

11 вересня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Львів» — 1:0 (Буяльський, 32). Юніорські склади — 1:1.

«Дніпро-1» — «Металіст 1925» (Харків) — 3:0 (Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88). Юніорські склади — 1:3.

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст» (Харків) — 1:0 (Мякушко, 73). На 90-й хвилині вилучений Каплієнко («Металіст»). Юніорські склади — 0:3.

10 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Швед, 74, Очеретько, 90+6 — Брагару, 9). Юніорські склади — 3:1.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Дахновський, 28). Юніорські склади — 1:1.

9 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 3:1 (Таллес, 41, 49, з пенальті, 62 — Русин, 55). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Колос» — 10 очок (4 матчі);

2. «Шахтар» — 10 (4);

3. «Дніпро-1» — 9 (3);

4. «Зоря» — 9 (4);

5. «Верес» — 9 (4);

6. «Металіст» — 7 (4);

7. «Олександрія» — 7 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (4);

9. «Минай» — 4 (3);

10. «Рух» — 3 (4);

11. «Динамо» — 3 (3);

12. «Чорноморець» — 2 (4);

13. «Інгулець» — 2 (4);

14. «Львів» — 1 (3);

15. «Кривбас» — 1 (4);

16. «Ворскла» — 1 (4).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Селтик».

Фото ФК «Ворскла»

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