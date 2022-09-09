У п'ятницю, 9 вересня, поєдинком у Львові між «Рухом» та лідером чемпіонату України луганською «Зорею», яка обіграла минулими вихідними «Динамо» (3:2), стартує 4-й тур УПЛ.

У суботу, 10 вересня, «Шахтар», який сенсаційно розгромив у Лізі чемпіонів німецький «Лейпциг» (4:1), зіграє на «Арені Львів» з «Чорноморцем», а «Кривбас» на столичному «Олімпійському» прийме «Верес».

У неділю, 11 вересня, «Дніпро-1» після поразки в Лізі Європи від голландського АЗ (0:1) зустрінеться в Ужгороді з «Металістом 1925», а «Колос» у Ковалівці екзаменуватиме один із лідерів «Металіст». Завершить програму ігрового дня поєдинок на «Арені Львів» між «Динамо», яке програло в Лізі Європи «Фенербахче» (1:2), а ще втратило через травми півзахисника Миколу Шапаренка та голкіпера Георгія Бущана, і «Львів».

Букмекери в поєдинку команд Мірчі Луческу та Олега Дулуба бачать явним фаворитом столичний клуб, який програв п'ять останніх поєдинків в УПЛ і єврокубках. Наприклад, контора «Париматч» ставки на виграш «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,19, на нічию — 6,80, на перемогу львів'ян — 15,50.

У понеділок, 12 вересня, «Ворскла», яка відверто погано розпочала сезон, прийме в Минаї «Олександрію», яка в більшості програла в минулому турі «Металісту» (1:3), а «Минай» навідається в гості до «Інгульця» в Петрове.

Чемпіонат України. 4-й тур

9 вересня (п'ятниця)

«Рух» — «Зоря» 17:00 УНІАН

10 вересня (субота)

«Кривбас» — «Верес» 15:00 Setanta Sports

«Шахтар» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports

11 вересня (неділя)

«Дніпро-1» — «Металіст 1925» 13:00 УНІАН

«Колос» — «Металіст» 15:00 Setanta Sports

«Динамо» — «Львів» 17:00 «2+2»

12 вересня (понеділок)

«Ворскла» — «Олександрія» 13:00 Setanta Sports

«Інгулець» — «Минай» 15:00 Setanta Sports

Становище команд:

1. «Зоря» — 9 очок (3 матчі);

2. «Металіст» — 7 (3);

3. «Колос» — 7 (3);

4. «Шахтар» — 7 (3);

5. «Дніпро-1» — 6 (2);

6. «Олександрія» — 6 (2);

7. «Верес» — 6 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (3);

9. «Інгулець» — 2 (3);

10. «Чорноморець» — 2 (3);

11. «Львів» — 1 (2);

12. «Кривбас» — 1 (3);

13. «Минай» — 1 (2);

14. «Ворскла» — 0 (3);

15. «Динамо» — 0 (2);

16. «Рух» — 0 (3).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мішньов («Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало першого новачка у 2022 році.

Фото ФК «Динамо»

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