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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Francisco Catalá
Розмір: 45×84 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
В одному невеликому іспанському містечку половина людей жила забезпечено та радісно. Вони мали для цього все необхідне — цікаву роботу, улюблені сім'ї, добротні будинки і навіть різні захоплення. Друга половина городян вічно мучилася якимись проблемами, ледве зводила кінці з кінцями, вже навіть не сподіваючись змінити своє життя на краще.
Приїжджі з інших місць завжди дивувалися такому контрасту. Адже всім довкола було відомо, що раніше у цьому містечку практично всі жили однаково бідно. І тривало це доти, доки не приїхав сюди відомий на всю країну майстер виноробства та не розкрив місцевим жителям секрет добробуту. Втім, його поради і секретом не можна було назвати, бо, залишаючи незабаром містечко, він запропонував городянам, які уважно переймали його поради, ділитися цим досвідом з кожним, хто захоче до них прислухатися. Однак сталося так, як сталося, — одні жили тепер, отримуючи від своїх занять усі блага, а інші мучилися, ледве зводячи кінці з кінцями.
- Чому ж ви не хочете поділитися секретами свого успіху з тими, хто мешкає поряд з вами? — питали здивовані туристи, відвідуючи містечко, у тих, хто радів кожен день свому добробуту.
- А хто вам сказав, що ми не хочемо ділитися? — питанням на питання відповідали ті. — Секрет нашого добробуту відомий кожному мешканцю нашого міста. Просто одні вірять у те, що в них вийде, і все для цього роблять, інші, не вірячи в успіх, навіть не намагаються починати. Як сказано в Біблії, «І за вашою вірою дано буде вам…».
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с 3х
Тиск: 740 мм