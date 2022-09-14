«Бананово-яблучний зефір»: приготуйте дітлахам і вони проситимуть його щодня

Приготування цього смаколику — процес справді незвичайний. Трохи праці — і з декількох складників виходять неймовірно ніжні та ароматні ласощі. Однак, за словами кулінарки Ольги Черкевич, під час приготування зефіру дуже важливо дотримувати рецепта, без кухонних ваг тут важко обійтися.

Інгредієнти:

3 яблука

1 банан

дрібка лимонної кислоти

150 г води

9 г агар-агару

400 г цукру

1 білок

цукрова пудра

Приготування

Банани обібрати та розім'яти виделкою на пюре, додати дрібку лимонної кислоти, щоб банан не потемнів. Яблука почистити й порізати на кубики. Помістити яблука та бананове пюре у каструлю, додати трішки води, щоб фрукти не пригоріли, і варити, доки зм'якнуть яблука. Суміш перемолоти блендером і перетерти через сито. З цього пюре взяти 250 г і покласти до холодильника, щоб охолодити. Далі перекласти пюре в чашу міксера. Додати білок і збивати на середній швидкості.

У сотейнику змішати воду з агар-агаром, додати цукор, поставити на вогонь. Постійно помішуючи (агар-агар може осісти на дно), довести до 110 градусів. Якщо у вас немає харчового градусника, не біда. Сироп готовий, коли покриється великими бульбашками, а коли його набрати в ложку, то стікатиме з неї, утворюючи «ниточку». Тонкою цівкою влити сироп по стінці чаші у пюре із білком, не перестаючи збивати. До цього моменту маса має збільшитися у 2−3 рази, стати білосніжною і добре тримати форму. Збивати до збільшення в обсязі ще разів у два і до того моменту, як маса добре триматиме форму.

Перекласти зефірну масу в кондитерський мішок з насадкою, відсадити на пергамент половинки, витримати їх 5−6 годин при кімнатній температурі для стабілізації. Склеїти половинки та обкачати в цукровій пудрі.

А як приготувати зефірний торт, розповіла кондитерка Наталія Дяченко.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram