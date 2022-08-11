Володимир Остапчук втратив близьку людину
Телеведучий Володимир Остапчук, який раніше розповів про відновлення будівництва заміського будинку, поділився сумною новиною. Він повідомив, що у його родині сталося горе. Померла близька людина. Тож Володимир терміново виїхав до Умані, звідки він родом. Про це Остапчук повідомив Інстаграм.
«Померла близька людина. Терміново їду в Умань», — поділився шоумен.
Пізніше він показав фото із батьківського дому, проте подробиці трагедії розкривати не став.
Дружина телеведучого Христина тим часом поїхала в подорож Європою. Вона проводить час із подругами.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Японії 5 серпня помер знаменитий модельєр Ісей Міяке.
Також пішов із життя культовий американський кінорежисер Боб Рейфелсон.
Фото instagram.com/vova_ostapchuk88
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