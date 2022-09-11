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«Порцелянові» історії
16 вересня 2022
НАПОЛЕОН
НАПОЛЕОН Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1985
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 33 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Коли одного разу після гучної битви до Наполеона прийшла мати солдата, засудженого до смертної кари, імператор відповів їй коротко і різко:

— Ваш син засуджений справедливо.

— Я прийшла просити не про справедливість, а про великодушність, — тихо зауважила вбита горем жінка.

— Ваш син великодушності не заслужив.

— Мій імператор, великодушності не заслуговують. Великодушність творять. Ось чому я смію просити вас про помилування.

Кажуть, її слова так вразили Наполеона, що він наказав випустити засудженого на волю.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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