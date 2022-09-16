Закуска на зиму «Розум від’їси»: справжня смакота з помідорів (відео)
Осінь — саме час подумати про заготівлі на зиму, які можуть бути дуже неординарними. Наприклад, в мережі озвучили рецепт закуски, сама назва якої вказує на те, що вона така смачна, що гостям важко зупинитися — вони перестають думати про калорії і т.д. (іншими словами, «розум відключається»), і з'їдають все, що запропонувала господиня .
«Рецепт кілька років тому я знайшла в інтернеті, зробивши на пробу кілька баночок. А взимку шкодувала про малу кількість. Тепер переважно тільки так і консервую. Пропоную і вам», — пише автор рецепту.
Інгредієнти для помідорів «Розум від'їси»:
- помідори — 3 кг
- часник — 3 шт
- перець болгарський — 4 шт
- перець червоний пекучий — ½ шт
- сіль (з верхом) — 3 ст. л.
- цукор (з верхом) — 12 ст. л.
- оцет (9%) — 150 мл
- вода — 3 л
- селера листова — 4 гілочок.
- петрушка — 4 гілочки
Час приготування: 50 хвилин
Кількість порцій: 2
Етапи приготування
Підготувати дві 3-літрові банки.
Вимити перці та помідори, зелень.
Часник очистити.
У помідорів вирізати плодоніжку і вставити по зубчику часнику (якщо зубчики рупні, їх краще розрізати навпіл уздовж).
Як готується закуска
Укладаємо помідори в банку, прошаровуючи гілочками селери і петрушки, часточками болгарського перцю + 1−2 см стручка гострого перцю — і заливаємо окропом на 20 хвилин.
Воду злити, при цьому виміряти.
Додати на 1 л води — 1 ст. л. із гіркою солі, 4 ст. л. з гіркою цукру, закип'ятити та додати 50 мл 9% оцту.
Залити банки та закатати. Остудити банки вкутаними. Спеції не додавати взагалі!
ПРИМІТКА: на 3-х л банку закуски йде від 1,3 до 1,5 л води.
«Це єдині помідори, які я консервую у 3-х л банках, тому що вони з'їдаються миттєво. І розсіл випивається», — зазначає автор рецепту.
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