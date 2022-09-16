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Закуска на зиму «Розум від’їси»: справжня смакота з помідорів (відео)

10:18 16 вересня 2022
Закуска на зиму «Розум від'їси»: справжнє смакота з помідорів (відео)

Осінь — саме час подумати про заготівлі на зиму, які можуть бути дуже неординарними. Наприклад, в мережі озвучили рецепт закуски, сама назва якої вказує на те, що вона така смачна, що гостям важко зупинитися — вони перестають думати про калорії і т.д. (іншими словами, «розум відключається»), і з'їдають все, що запропонувала господиня .

«Рецепт кілька років тому я знайшла в інтернеті, зробивши на пробу кілька баночок. А взимку шкодувала про малу кількість. Тепер переважно тільки так і консервую. Пропоную і вам», — пише автор рецепту.

Інгредієнти для помідорів «Розум від'їси»:

  • помідори — 3 кг
  • часник — 3 шт
  • перець болгарський — 4 шт
  • перець червоний пекучий — ½ шт
  • сіль (з верхом) — 3 ст. л.
  • цукор (з верхом) — 12 ст. л.
  • оцет (9%) — 150 мл
  • вода — 3 л
  • селера листова — 4 гілочок.
  • петрушка — 4 гілочки

Час приготування: 50 хвилин

Кількість порцій: 2

Етапи приготування

Підготувати дві 3-літрові банки.

Вимити перці та помідори, зелень.

Часник очистити.

У помідорів вирізати плодоніжку і вставити по зубчику часнику (якщо зубчики рупні, їх краще розрізати навпіл уздовж).

Як готується закуска

Укладаємо помідори в банку, прошаровуючи гілочками селери і петрушки, часточками болгарського перцю + 1−2 см стручка гострого перцю — і заливаємо окропом на 20 хвилин.

Воду злити, при цьому виміряти.

Додати на 1 л води — 1 ст. л. із гіркою солі, 4 ст. л. з гіркою цукру, закип'ятити та додати 50 мл 9% оцту.

Залити банки та закатати. Остудити банки вкутаними. Спеції не додавати взагалі!

ПРИМІТКА: на 3-х л банку закуски йде від 1,3 до 1,5 л води.

«Це єдині помідори, які я консервую у 3-х л банках, тому що вони з'їдаються миттєво. І розсіл випивається», — зазначає автор рецепту.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як за 5 хвилин приготувати смачний овочевий салат, який усі домашні із задоволенням будуть їсти тиждень.

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