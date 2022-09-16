В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ

15 вересня Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду України було відхилено апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) та остаточно заборонено її діяльність в Україні. Про це повідомила прес-служба СБУ у своєму Телеграмі.

«15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії „Опозиційна платформа — За життя“ („ОПЗЖ“) і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні» , — йдеться у повідомленні.

У прес-службі силового відомства нагадали, що рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було ухвалено на підставі указу президента та рішення РНБО, які ґрунтуються на доказах деструктивної діяльності партії, зібраних у рамках реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться насамперед про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії як на рівні керівництва, так і рядових її членів. «ОПЗЖ» фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значних збитків інтересам нашої держави.

«Встановлено причетність провідних функціонерів „ОПЗЖ“ до діяльності, яка створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України», — зазначили у СБУ.

Крім того, у відомстві повідомили, що з початку військової агресії слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до скоєння злочинів у сфері національної безпеки. У рамках цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, зокрема депутатам місцевих рад різних рівнів.

Нагадаємо, в Україні за позовами Міністерства юстиції заборонено діяльність вже 13 проросійських партій. Наразі перелік заборонених судом політсил виглядає так: «Русь єдина», «Опозиційна платформа — за життя», «Партія Шарія», «Опоблок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», партія «Справедливості та розвитку», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», «Союз лівих сил» та Прогресивна соціалістична партія України.

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