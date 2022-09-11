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«Порцелянові» історії
17 вересня 2022
ДОН КІХОТ І МЛИН
ДОН КІХОТ І МЛИН

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×27 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Повернувшись із ранкової прогулянки, вчитель несподівано став свідком гарячої суперечки, що розгорілася між найкращими його учнями.

- І що ж, скажіть, змусило вас так голосно з'ясовувати стосунки між собою? — поцікавився він.
- Ми намагаємося з'ясувати, які три людські недоліки є найсерйознішими, — відповів хтось із сперечальників.
- Ну, і якого висновку ви дійшли?
- Ми вирішили, що головними недоліками є сліпота, глухота та німота.
- У принципі, ви маєте рацію, — погодився вчитель. — Але ви назвали лише половину того, що мали визначити.
- Чому ж? Адже ми правильно назвали три головні недоліки!
- А ось чому. Ви, на жаль, забули уточнити, що немає нічого страшнішого за сліпоту до чужого горя, глухоту до поривів серця і німої байдужості, що дозволяє їм жити в людській душі, — сказав вчитель.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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