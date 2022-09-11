- 10:41 Турецькі готелі перестали приймати платіжні картки росіян, — ЗМІ
- 10:37 На деокупованих територіях пенсіонери зможуть отримувати виплати готівкою, — Кабмін
- 10:22 Овнам краще уникати ризику у справах, а Тельцям не варто довіряти інтуїції: гороскоп на 17 вересня 2022 року
- 09:49 Не лаятися і не позичати: що ще не можна робити у свято «Неопалимої купини» 17 вересня
- 09:03 Запалив так запалив: уболівальник вистрілив із трибуни з гранатомета та ледь не влучив у футболістів (відео)
- 08:59 Поранених в Україні найманців відмовляються лікувати у російських шпиталях, бо вони «несправжні» військові, — Генштаб
- 08:30 «Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. Світ повинен на це відреагувати», — Зеленський
- 07:25 «Відрізали вуха і катували струмом»: на звільненій Харківщині виявлено десять приміщень для тортур
- 16.09 22:30 Приготуйте цей розчин із зелені — й овочі порадують рекордним урожаєм
- 16.09 22:00 Мариновані жовті помідори: подавати їх можна у будні та на свята
- 16.09 21:30 «Що більше пацієнт розчісує, то гірше картина»: лікарка розповіла про себорейний дерматит
- 16.09 21:00 «Батьки зобов’язані інформувати школу про місцезнаходження дитини»: попереджає МОН
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×27 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Повернувшись із ранкової прогулянки, вчитель несподівано став свідком гарячої суперечки, що розгорілася між найкращими його учнями.
- І що ж, скажіть, змусило вас так голосно з'ясовувати стосунки між собою? — поцікавився він.
- Ми намагаємося з'ясувати, які три людські недоліки є найсерйознішими, — відповів хтось із сперечальників.
- Ну, і якого висновку ви дійшли?
- Ми вирішили, що головними недоліками є сліпота, глухота та німота.
- У принципі, ви маєте рацію, — погодився вчитель. — Але ви назвали лише половину того, що мали визначити.
- Чому ж? Адже ми правильно назвали три головні недоліки!
- А ось чому. Ви, на жаль, забули уточнити, що немає нічого страшнішого за сліпоту до чужого горя, глухоту до поривів серця і німої байдужості, що дозволяє їм жити в людській душі, — сказав вчитель.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
«Пугачова приїхала рятувати нерухомість»: стало відомо, навіщо хитра Примадонна повернулася до росії
Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 740 мм