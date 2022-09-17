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Суспільство та люди

Українцям дозволять сісти за кермо авто вже у 16 років

11:12 17 вересня 2022
Керування авто

В Україні, де нещодавно водійські посвідчення почали видавати за новими правилами, пропонують дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку. Відповідний проєкт закону опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, керувати транспортним засобом у 16 років буде можливо лише за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників — якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B).

Також проєкт передбачив механізм відповідальності таких водіїв.

«У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини», — йдеться у законопроєкті.

Як писали «ФАКТИ», в Україні планують різко підвищити штрафи для автомобілістів.

Фото Pixabay

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