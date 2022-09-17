Подарунок із Еміратів: Сергій Ребров купив військовий позашляховик для ЗСУ (фото)

Український тренер Сергій Ребров, який привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ, всіляко підтримує захисників своєї країни, які борються із рашистськими окупантами.

48-річний фахівець повністю сплатив купівлю та доставку в Україну військового пікапа. Про це повідомив кум Реброва, екскапітан збірної України по тенісу Сергій Стаховський, який із початком повномасштабного вторгнення записався до лав ЗСУ, але потім залишив межі нашої країни й зараз займається волонтерством.

«Коли твій близький друг дзвонить та запитує, чим він може допомогти українським захисникам», — написав Стаховський на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото красеня-позашляховика, готового вирушити на передову допомагати знищувати загарбників.

Зазначимо, що раніше уродженець Горлівки, що на Донеччині, з нинішніми та колишніми футболістами збірної України перераховував великі суми грошей на потреби ЗСУ, а також висловив готовність повернутися на батьківщину та взяти до рук зброю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірки українського тенісу передали для ЗСУ «бойовий» пікап.

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