Баклажани під сирним соусом: неймовірно смачна та поживна вечеря

Овочі в цьому рецепті, пояснює кулінарка Ольга Черкевич, яка раніше поділилася рецептом консервованих баклажанів в томатній заливці,

в жодному разі не солити! У вас має бути добре посолений і поперчений соус. Якщо побачите, що соус швидко рум'яниться, накрийте форму фольгою. Можна накрити відразу, і тоді, запікаючи, не потрібно пильнувати, чи не пригоряє соус.

Інгредієнти:

2 баклажани,

2 помідори,

2 солодкі перці,

2 невеликі картоплини,

цибулина,

на соус : 200 г сметани, 2 ст. л. майонезу, 100 г твердого сиру, сіль,

: 200 г сметани, 2 ст. л. майонезу, 100 г твердого сиру, сіль, чорний мелений перець

олія для змащування.

Приготування:

Цибулю, картоплю, помідори накраяти тоненькими кільцями, перець — смужками. Баклажани розрізати на пластини поздовж дуже гострим ножем, не дорізаючи до кінця. Викласти на форму, застелену фольгою, що змащена олією. У проміжки між пластинками акуратно розкласти перець, цибулю, картоплю та помідори. Овочі, що не помістилися у «віяло», покласти поряд.

З'єднати сметану, майонез, тертий сир. Ретельно вимішати, дуже добре посолити й поперчити. Залити цією сумішшю овочі й поставити в розігріту духовку приблизно на 1 год. (вогонь має бути трохи меншим за середній). Подавати гарячим.

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