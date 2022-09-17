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Посоліть на городі — і овочі скажуть вам «дякую»

18:05 17 вересня 2022
сіль на грядках

«Солити» грядки — випробуваний і дієвий спосіб поліпшення живлення рослин. Він користувався популярністю в старі часи, коли добути мінеральні добрива для особистого господарства було непросто. Однак і сьогодні господар Микола Кошовий, який раніше поділився досвідом вирощування взимку вітамінної зелені, радить дачникам застосувати такий агротехнічний спосіб на своїй садибі:

«При внесенні в ґрунтовий субстрат кухонної солі поліпшується розчинення живильних речовин, і вони починають повніше засвоюватися рослинами. Особливий ефект цей спосіб дає на бідних піщаних ґрунтах. Коренеплоди на них вдаються не надто добрі. Тому їх корисно підживити. У відрі води розчиніть столову ложку кухонної солі, добре розмішайте і влийте на грядки з коренеплодами. Але спочатку не забудьте гарно полити грядки. У сухому ґрунті дія солі дорівнюватиме нулю. Добре политий ґрунт можна просто посолити із сільнички».

Внесення кухонної солі в пристовбурні кола дерев у саду сприяє рясній родючості та поліпшенню якості плодів.

Раніше «ФАКТИ» публікували кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі.

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