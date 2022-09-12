«Перше листя мангольду зрізаю вже через два тижні»: як узимку виростити багату на вітаміни зелень

Господар з Вінниччини Микола Кошовий, який раніше розповів, як виростити озимий часник, робить вітамінні салати з листя мангольду, який вирощує навіть узимку.

«Щоб мати врожай на зиму, восени я викопую коренi мангольду до перших приморозкiв i використовую їх для вигонки зеленi, — пояснює Микола Кошовий. - Наприкiнцi листопада заношу їх у погрiб, розкладаю в ящики з вологим грунтом i присипаю зверху землею. Виганяю їх без свiтла при температурi 10 — 12 градусiв. У таких умовах листя та черешки виростають нiжнiшими на смак i соковитiшими, нiж у вiдкритому грунтi.

Перше листя зрiзую приблизно через два тижнi пiсля садiння. Черешки в погребi достигають через мiсяць. За зиму з кожного кореня роблю два-три зрiзи. Так без мороки й витрат коштiв маю екологiчно чисту вiтамiнну зелень для зимового меню.

А щоб мати мангольд на весняному столi, з осенi залишаю частину рослин на грядках. Верхiвку зрiзую, а коренi накриваю на зиму тирсою, як тiльки ж зiйде снiг та пригрiє сонце — вiдгортаю покриття".

Господар додає — мангольд цiнують за вiтамiнне м'ясисте листя та соковитi черешки:

«Вони багатi на вiтамiни С, В, А, мiнеральнi солi кальцiю, фосфору, залiза, iншi цiннi речовини, що сприяють кращому травленню. Тому з нього готують рiзнi дiєтичнi страви: салати, борщi, супи, соуси, вiнегрети, пюре».

Раніше відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом літнього борщу з додаванням мангольду.

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