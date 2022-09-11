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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: Salvador Debón
Висота: 37 cm Із експозиції «Shvets Museum»
До одного мудрого старця прийшов юний послушник і спитав:
⁃ Ніяк не можу зрозуміти, здавалося б, такої простої речі — ось з тобою ми дивимося на світ одними й тими самими очима, а бачимо все по-різному. Чому так відбувається?
⁃ Тоді і я запитаю тебе, — сказав старець і, знайшовши на книжковій полиці пожовклий від часу документ, показав його послушнику. — Можеш мені сказати, що то за рукопис такий? Що ти бачиш?
⁃ Я бачу тут багатовікову мудрість, — не дуже впевнено сказав послушник, розглядаючи старий рукопис з текстом незнайомою мовою.
⁃ У тому й річ, мій юний друг, що, не розуміючи суті цього тексту, ти починаєш будувати різні версії про його походження. Я ж свого часу, не знайшовши відповіді на це питання, просто почав вивчати давньогрецьку мову, якою складено боргову розписку грецького купця. А, вивчивши мову, почав осягати й інші науки. Причому, не роблячи розумного вигляду, як у твоєму випадку, не поверхнево, а глибоко опановуючи знання, які дозволяють розуміти світ у всіх його непростих проявах… Ось і всі відмінності між нами.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с Сх
Тиск: 732 мм