18 вересня 2022

До одного мудрого старця прийшов юний послушник і спитав:

⁃ Ніяк не можу зрозуміти, здавалося б, такої простої речі — ось з тобою ми дивимося на світ одними й тими самими очима, а бачимо все по-різному. Чому так відбувається?

⁃ Тоді і я запитаю тебе, — сказав старець і, знайшовши на книжковій полиці пожовклий від часу документ, показав його послушнику. — Можеш мені сказати, що то за рукопис такий? Що ти бачиш?

⁃ Я бачу тут багатовікову мудрість, — не дуже впевнено сказав послушник, розглядаючи старий рукопис з текстом незнайомою мовою.

⁃ У тому й річ, мій юний друг, що, не розуміючи суті цього тексту, ти починаєш будувати різні версії про його походження. Я ж свого часу, не знайшовши відповіді на це питання, просто почав вивчати давньогрецьку мову, якою складено боргову розписку грецького купця. А, вивчивши мову, почав осягати й інші науки. Причому, не роблячи розумного вигляду, як у твоєму випадку, не поверхнево, а глибоко опановуючи знання, які дозволяють розуміти світ у всіх його непростих проявах… Ось і всі відмінності між нами.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.