Слідом за Зінченком: збірна України втратила ще одного футболіста-чемпіона (відео)

Збірна України з футболу, яка втратила через травми Георгія Бущана, Миколу Шапаренка та Олександра Зінченка, перед матчами Ліги націй проти Шотландії (21 вересня — у Глазго, 27 вересня — у Кракові) та Вірменії (24 вересня — у Єревані) понесла ще одну кадрову втрату.

Через пошкодження м'яза стегна на тренуванні свого клубу приблизно на два тижні вибув з ладу чемпіон Бельгії у складі «Брюгге» захисник Едуард Соболь, який забив найкращий гол своєї команди минулого сезону, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що до цього головний тренер збірної Олександр Петраков перевів гравця, який через проблеми зі здоров'ям пропустив старт збірної в Лізі націй, а цього сезону провів за «Брюгге» лише 5 поєдинків, з резервного списку до основного.

Тим часом, наша національна команда після прибуття до Варшави провела тренування на стадіоні місцевого клубу «Полонія».

Нагадаємо, що після літньої серії ігор збірна України, яка перемогла Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а також зіграла з ірландцями внічию (1:1), лідирує у групі 1 дивізіону В Ліги націй.

Становище команд: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй.

Фото uaf.ua

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