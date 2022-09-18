40.48 / 41.40 40.07 / 41.13
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Слідом за Зінченком: збірна України втратила ще одного футболіста-чемпіона (відео)

11:03 18 вересня 2022
Олександр Петраков

Збірна України з футболу, яка втратила через травми Георгія Бущана, Миколу Шапаренка та Олександра Зінченка, перед матчами Ліги націй проти Шотландії (21 вересня — у Глазго, 27 вересня — у Кракові) та Вірменії (24 вересня — у Єревані) понесла ще одну кадрову втрату.

Через пошкодження м'яза стегна на тренуванні свого клубу приблизно на два тижні вибув з ладу чемпіон Бельгії у складі «Брюгге» захисник Едуард Соболь, який забив найкращий гол своєї команди минулого сезону, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що до цього головний тренер збірної Олександр Петраков перевів гравця, який через проблеми зі здоров'ям пропустив старт збірної в Лізі націй, а цього сезону провів за «Брюгге» лише 5 поєдинків, з резервного списку до основного.

Тим часом, наша національна команда після прибуття до Варшави провела тренування на стадіоні місцевого клубу «Полонія».

Нагадаємо, що після літньої серії ігор збірна України, яка перемогла Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а також зіграла з ірландцями внічию (1:1), лідирує у групі 1 дивізіону В Ліги націй.

Становище команд: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй.

Фото uaf.ua

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

гривні

Індексації пенсій у березні не чекайте: що буде з виплатами пенсіонерам у 2023 році

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту