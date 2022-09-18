«Ми не можемо допустити, щоб після Бучі та Ізюма у нас штепи ходили вулицями й балотувалися у депутати», — Вадим Денисенко

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що ця страшна війна має змінити Україну, встановити нові правила гри. Все потрібно починати з консенсусу еліт, які складають суспільний договір

«Визволення Харківщини — це не тільки перемога. Це виклик. Виклик всій системі, яка будувалася 31 рік.

Харківщина — це, як мінімум, сотні зрадників та колаборантів. І зараз усі дивляться на те, що зробить держава. Є приклад 2014, який ми профукали. Є історичні аналогії. Але все це минуле: нова ситуація потребує нових рішень сьогодні і зараз.

Я скажу свою точку зору, яка багатьом здається дивною. Я її відстоював тоді, коли багато і безплідно ми боролися з корупцією. А зараз вона стає, по-моєму, кардинально важливою.

Все, абсолютно все, у соціально-політичних процесах починається з консенсусу еліт. Не за законами, не за революціями чи мітингами. Все починається з консенсусу еліт, які виробляють суспільний договір. Простіше кажучи, встановлюють правила гри. Я розумію, що після цих слів багато людей почне пафосно говорити: «треба просто виконувати закони». І вони мають рацію, але є один нюанс: «дотримуватися законів» — це теж консенсус еліт.

Звільнення Харківщини та різка актуалізація питання колаборантів, яке є важливою точкою, коли суспільство має почати говорити про новий громадський договір.

Що там має бути? Якщо ми говоримо про колаборантів, то там має бути чітка норма: усі мають сидіти, незалежно від посади (керівники силових органів, ієрархи церков, мери чи нардепи — не має значення). І це має бути жорстко проартикульовано. Консенсус еліт передбачає публічність, адже без неї цей консенсус легко порушити.

Я свідомо не хочу зараз писати про держуправління чи корупцію. Там також має бути той самий консенсус оголошений публічно.

Неля Штепа давно мала сидіти у в'язниці. Але, крім неї, мають бути питання до тих, хто 8 років тягнув цю справу і не довів її. І зараз ось цей новий нейм виконавець повинен розуміти: він головою відповідає за те, щоб усі папірці були у порядку і зрадника було покарано, скільки б хабарів він не пропонував.

Ми не можемо допустити, щоб після Бучі та Ізюма у нас штепи ходили вулицями та балотувалися у депутати. Це виклик не тільки і не так влади, як нам. Адже без цього ми будемо приречені на революції та скочування у хаос.

Як відбувається консенсус еліт? Дуже просто. Це міжсобойчик ключових політичних і, можливо, бізнес-гравців, які збираються десь і домовляються про червоні лінії. Той, хто виходить за їхні межі — випадає з політики чи бізнесу.

Так вчинили поляки, які домовилися ще до виборів Валенси, що вони рухаються у бік Європи та відкидають будь-які територіальні претензії до українців та білорусів. Так вчинив Саакашвілі, який зламав бандитизм та низову та середню корупцію. Так робили в історії сто політиків.

Ми також мали такі спроби за часів Кучми, коли кожен знав своє місце і розумів, що відкат не повинен перевищувати 10%. Але фраза, яку приписують Юрій Кравченко «Навіщо нам бандити, коли є міліція» знищили бандитизм, але відкрила скриньку Пандори.

Колаборанти — це один з найпростіших моментів консенсусу еліт (із системою управління все значно складніше). І з нього треба розпочати. Адже саме він зараз є наріжним каменем будівництва нової України", — пише Денисенко.

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