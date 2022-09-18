«Я не їм хліб», — вихваляються дівчата і жінки, ніби не їсти його — це запорука успішності. Та дієтологиня Оксана Мазурик-Барбелко не бачить жодного сенсу собі відмовляти у такому задоволені.

«Якщо у вас є діагноз целіакія, то інша справа, бо це автоімунне захворювання тонкого кишківника, що виникає у людей різного віку, переважно у дітей внаслідок генетичної схильності, — пояснює лікарка. - Я помітила, що страшилки про шкоду хліба відбили у жінок все бажання подружитися з його скибочкою. Обрати хліб, щоб був корисний і безпечний для здоров’я і фігури складно, але шанси є. Жорстоко себе обмежувати у скибці точно не варто, тому що є загроза зриву і розладів харчової поведінки. Тож є сенс заглянути до складу хліба.

В ідеалі це бездріжджовий, дріжджі досить агресивні для нашої мікробіоти кишківника. Цілозерновий і житній буде самий раз, гречаний теж як варіант. Добре, коли у складі немає цукру. Якщо пишеться зерновий, то це не завжди про користь, це більше маркетинговий хід. Головний орієнтир — бездріжджовий цілозерновий.

Але якщо не вдалося такий знайти — слід звернути увагу на кількість хліба, що вживаємо у раціоні. Абсолютно безпечно — це 2−3 шматочки, приблизно 50 г. Хліб можна замінити на якісні хлібці й цільні крупи".

За словами дієтологині, навіть самі корисні продукти можуть нашкодити, якщо не орієнтуватися на кількість. Тому варто вчитися дозволяти собі все, але у безпечній мірі, і тільки тоді можна відчути себе щасливими та вільними.

Раніше лайфхаками схуднення поділився відомий тренер та дієтолог Віктор Мандзяк.

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