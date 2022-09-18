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Ікра з опеньків та з гірчицею: ідеальна начинка до вареників і млинців

22:30 18 вересня 2022
Ікра з опеньків з гірчицею

Цьогоріч грибів у лісі чимало, то ж кмітливі господині шукають рецепти консервації, аби смакувати ними й взимку, і навесні. Олена Гладуш з Вінниці влаштувала тихе полювання на опеньки, з яких готує ікру. Зізнається — смакота така, що всі у захваті! Крім того, це ідеальна начинка до вареників і млинців. Спробуйте і ви.

Інгредієнти:

  • 1 кг опеньків,
  • 100 мл олії,
  • 20 г сухої гірчиці,
  • 100 мл оцту,
  • 10 г солі,
  • 4 г лимонної кислоти,
  • чорний мелений перець.

Приготування:

Опеньки перебрати, помити, відкинути на друшляк. До 200 мл води додати 10 г солі, лимонну кислоту, закип'ятити, вкинути гриби, зварити до готовності (мають осісти на дно).

Відкинути на друшляк, промити холодною водою. Перемолоти на м'ясорубці. До грибів влити олію. Суху гірчицю розвести з оцтом, додати до грибів, посолити до смаку, поперчити. Перемішати, викласти в сухі банки. Стерилізувати пів літрові банки 45 хв, закрутити металевими кришками, перевернути догори дном.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як правильно сушити білі гриби.

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