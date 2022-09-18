Солоне морозиво з чорним шоколадом від Ектора Хіменеса-Браво: ідеальні ласощі для вечірнього перегляду фільмів вдома

Суддя проекту «МайстерШеф», що любить експериментувати з «несумісними» продуктами, Ектор Хіменес-Браво вирішив порадувати українців ще одними незвичайними ласощами — солоним морозивом.

«Я знаю, ви скажете „Екторе, вересень на дворі, яке морозиво?!“ А я скажу, що немає нічого кращого, ніж загорнутися в теплу ковдру, включити улюблений фільм і з'їсти пару ложечок солоного морозива. Так, солоного — і це дуже смачно», — написав він у своєму обліковому записі в соціальній мережі .

Нам знадобляться:

жирні вершки (33%) — 200 мл;

згущене молоко — 100 мл;

оливкова олія (для шовковистості десерту) — 30 мл;

сіль — 5 г.

Для шоколадного поливання:

шоколад — 50 г;

вершкове масло — 20 г;

сіль за смаком.

Для приготування незвичайних ласощів вершки потрібно збити до щільності, додати оливкову олію, згущене молоко і сіль, і викласти у форму для охолодження в морозильній камері.

Шоколад розтоплюється в мікрохвильовій печі, до нього додається вершкове масло і сіль.

Фоловерів рецепт здивував, але все ж порадував, так само як і бажання Ектора опановувати українську мову.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати ароматне динне морозиво.

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