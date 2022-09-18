Солоне морозиво з чорним шоколадом від Ектора Хіменеса-Браво: ідеальні ласощі для вечірнього перегляду фільмів вдома
Суддя проекту «МайстерШеф», що любить експериментувати з «несумісними» продуктами, Ектор Хіменес-Браво вирішив порадувати українців ще одними незвичайними ласощами — солоним морозивом.
«Я знаю, ви скажете „Екторе, вересень на дворі, яке морозиво?!“ А я скажу, що немає нічого кращого, ніж загорнутися в теплу ковдру, включити улюблений фільм і з'їсти пару ложечок солоного морозива. Так, солоного — і це дуже смачно», — написав він у своєму обліковому записі в соціальній мережі .
Нам знадобляться:
- жирні вершки (33%) — 200 мл;
- згущене молоко — 100 мл;
- оливкова олія (для шовковистості десерту) — 30 мл;
- сіль — 5 г.
Для шоколадного поливання:
- шоколад — 50 г;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль за смаком.
Для приготування незвичайних ласощів вершки потрібно збити до щільності, додати оливкову олію, згущене молоко і сіль, і викласти у форму для охолодження в морозильній камері.
Шоколад розтоплюється в мікрохвильовій печі, до нього додається вершкове масло і сіль.
Фоловерів рецепт здивував, але все ж порадував, так само як і бажання Ектора опановувати українську мову.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати ароматне динне морозиво.66
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