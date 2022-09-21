«Чи можна пити каву при вагітності?»: лікарка дала неочікувану відповідь
Мабуть, всі чули про те, що кофеїн провокує головний біль, що особливо небезпечно для майбутніх мам. Вважається, що вагітним не можна пити каву через ризик викидня, передчасних пологів, народження дитини з низькою масою тіла. Більшості цієї інформації не має наукового підтвердження, але вплив кофеїну на організм жінок вивчається і досі. Що достеменно відомо на цей час, розповіла акушер-гінеколог Світлана Демянюк:
«Допустимою дозою кофеїну для вживання здоровим вагітними жінкам є не більше 200 мг/день, що дорівнює 1−2 еспресо. Але не забувайте, що кофеїн міститься не лише в каві, а також у чаї, газованих напоях, енергетиках — шоколаді, батончиках з гуараною, деяких ліках. Тому вагітній потрібно ретельно стежити за загальним своїм раціоном, а не тільки контролювати кількість чашок кави. Напій може завдати шкоди жінці або плоду лише в тому випадку, якщо вагітність патологічна, або ж у самої вагітної є виражені порушення нервової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної системи або ШКТ».
За словами лікарки, кава при передозуванні дійсно може мати негативні наслідки - безсоння:
«Порушення сну і так поширене серед вагітних, а під дією кави цей стан часто посилюється. Аби цього уникнути, вживайте каву лише в першій половині дня. Крім того, передозування може призвести до печії (під час вагітності під дією прогестерону сфінктер, розташований між шлунком і стравоходом, розслабляється, шлункова кислота виходить за фізіологічні межі, що призводить до печії). Оскільки кава — стимулятор соляної кислоти, навіть слабкий напій може посилити печію у кілька разів.
Фенол в каві не лише надає аромат, а й може перешкоджати засвоєнню заліза, тому якщо у вас вже наявна анемія — каву слід обмежити, особливо під час вживання їжі. То ж каву при необхідності пити можна, але в розумних кількостях. В крайньому разі можна обійтись її замінниками".
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