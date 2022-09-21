Китай неоднозначно прокоментував оголошену путіним мобілізацію

Китай закликає Україну та росію до початку діалогу та консультацій, щоб найти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки. Таку позицію країни оголосив на брифінгу представник Міністерства іноземних справ Китаю Ван Веньбінь, цитує його слова Sky News.

Також Ван Веньбінь додав, що позиція Китаю по Україні послідовна та зрозуміла.

Таким чином Китай відреагував на оголошення путіним часткової мобілізації в росії та підтримку псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що світові лідери побачили в новому рішенні путіна ознаки паніки.

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