Це ідеальний рецепт вафель: побалуйте малечу смакотою
Придумано безліч рецептів приготування вафель. Відома кондитерка Мирослава Крутій завжди випробовує нові. Цей рецепт вона запозичила з польського сайту. Каже, що ще теплі вафлі досить хрумкі, ззовні — м'які, а всередині, коли охолонуть, мають структуру, схожу до м'якого пісочного печива.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 100 г пшеничного борошна
- 100 г крохмалю
- 1,5 ч. л розпушувача
- 100 г масла
- Ванілін
Приготування:
Яйця добре збити з цукром, додати ванілін, тоді крохмаль і борошно з розпушувачем.
Масло розтопити й вилити у тісто, добре перемішати вінчиком.
Тісто має повільно розтікатися, якщо вийшло густувате, то можна додати одну чи дві ложки молока.
У своїй вафельниці я випікала кожну порцію 5 хвилин. Пластини змазувала олією.
З цієї порції виходить 10 вафель.
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