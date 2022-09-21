Це ідеальний рецепт вафель: побалуйте малечу смакотою

Придумано безліч рецептів приготування вафель. Відома кондитерка Мирослава Крутій завжди випробовує нові. Цей рецепт вона запозичила з польського сайту. Каже, що ще теплі вафлі досить хрумкі, ззовні — м'які, а всередині, коли охолонуть, мають структуру, схожу до м'якого пісочного печива.

Інгредієнти:

3 яйця

100 г цукру

100 г пшеничного борошна

100 г крохмалю

1,5 ч. л розпушувача

100 г масла

Ванілін

Приготування:

Яйця добре збити з цукром, додати ванілін, тоді крохмаль і борошно з розпушувачем.

Масло розтопити й вилити у тісто, добре перемішати вінчиком.

Тісто має повільно розтікатися, якщо вийшло густувате, то можна додати одну чи дві ложки молока.

У своїй вафельниці я випікала кожну порцію 5 хвилин. Пластини змазувала олією.

З цієї порції виходить 10 вафель.

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