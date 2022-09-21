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Книга рецептів

Це ідеальний рецепт вафель: побалуйте малечу смакотою

22:28 21 вересня 2022
вафлі

Придумано безліч рецептів приготування вафель. Відома кондитерка Мирослава Крутій завжди випробовує нові. Цей рецепт вона запозичила з польського сайту. Каже, що ще теплі вафлі досить хрумкі, ззовні — м'які, а всередині, коли охолонуть, мають структуру, схожу до м'якого пісочного печива.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 100 г цукру
  • 100 г пшеничного борошна
  • 100 г крохмалю
  • 1,5 ч. л розпушувача
  • 100 г масла
  • Ванілін

Приготування:

Яйця добре збити з цукром, додати ванілін, тоді крохмаль і борошно з розпушувачем.

Масло розтопити й вилити у тісто, добре перемішати вінчиком.

Тісто має повільно розтікатися, якщо вийшло густувате, то можна додати одну чи дві ложки молока.

У своїй вафельниці я випікала кожну порцію 5 хвилин. Пластини змазувала олією.

З цієї порції виходить 10 вафель.

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