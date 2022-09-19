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22 вересня 2022
ПОЛЮВАННЯ НА ЛИСИЦЬ
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 41×84 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 41×84 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Найкоротша з притч, відомих мені, звучить так. Жила-була лисиця, яка не вірила в існування мисливців. І не вірила вона доти, доки не зустріла їх у чистому полі й не зрозуміла, що вони таки справді існують. Але вже було пізно.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Олександр ШВЕЦЬ
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